Михайло Винницький не покидає МОН після звільнення з посади заступника міністра

Михайло Винницький розповів про те, над чим працюватиме після звільнення з посади заступника Лісового

Михайло Винницький, якого уряд нещодавно звільнив із посади заступника Оксена Лісового, заявив, що продовжить працювати в Міністерстві освіти і науки на посаді радника міністра.

Про це ексзаступник повідомив у коментарі для "УП. Життя".

"Мене призначили радником міністра Оксена Лісового, а також – на посаду в центр розвитку інновацій в освіті в Національному університеті "Києво-могилянська академія", – розповів Михайло Винницький.

Редакція "УП. Життя" уточнила, йдеться про посаду штатного радника міністра або роботу на громадських засадах. А також поцікавилася, чи продовжуватиме колишній заступник займатися в МОН питанням вищої освіти. Редакція очікує на відповідь – станом на момент публікації їх не отримувала.

"Оксене Лісовий, я буду й надалі поруч, але в тебе неабияка ноша і щоденні виклики. Не заздрю. Дякую за довіру і бажаю подальших успіхів!" – писав днями Михайло Винницький у соцмережах.

Колишній заступник міністра також повідомив, що планує долучитися до розвитку Національного університету "Львівська політехніка" та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу "і ще багато чого".

"Найближчими тижнями в МОН передаватиму справи новому заступнику міністра, який відповідатиме за вищу освіту", – поділився Винницький.

Нагадаємо, на засіданні 8 серпня Кабмін звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки. У соцмережах колишній посадовець назвав рішення "політичним".

"Потрібно зберегти курс реформ, який очолює Оксен Лісовий, і який дуууже не подобається деяким депутатам, а особливо ректорам (колишнім і теперішнім), які "дякують" цим депутатам і депутаткам за їх політичні послуги (пора нарешті публічно говорити те, що загальновідомо у вузьких колах)", – написав Михайло Винницький.