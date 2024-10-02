ТЦК ігнорують звернення про успадкування виплат загиблих військових: Мін'юст звернувся до МОУ

Мін’юст звернувся до Міноборони через ігнорування ТЦК звернень нотаріусів

Міністерство юстиції звернулося до Міністерства оборони із проханням посприяти вчасному наданню ТЦК відповідей на звернення нотаріусів.

Сталося це після скарги від Нотаріальної палати України, йдеться на сайті організації.

Як зазначають в НПУ, останнім часом почастішали випадки ігнорування запитів нотаріусів щодо успадкування нарахованого, але не виплаченого грошового забезпечення загиблого військовослужбовця.

"Так, положеннями статті 46 Закону "Про нотаріат" закріплено, що нотаріус має право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Такі відомості та документи повинні бути подані в строк, визначений нотаріусом. Цей строк не може перевищувати 1 місяця", – зазначили у Нотаріальній палаті України.

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Наразі нотаріусам складно отримати відомості стосовно сум грошового забезпечення. Це тягне за собою порушення законних прав спадкоємців загиблих військових.

Після звернення НПУ Мін’юст направив листа до Міноборони.

"...просимо посприяти у вирішенні питання щодо вчасного надання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки відповідей на запити нотаріусів", – йдеться у ньому.

Нагадаємо, Міноборони розробило алгоритм оформлення виплат для членів сімей військовослужбовців-іноземців, які загинули, зникли безвісти або потрапили у полон.