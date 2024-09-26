Процедура виплат сімʼям загиблих та пораненим військовим спростилася: як отримати допомогу

24 вересня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка змінює процедуру виплат сім'ям загиблих військових і пораненим бійцям.

Раніше для цього потрібно було подавати дві заяви – до Міністерства ветеранів та місцевого управління соцзахисту. Тепер звернення про грошову допомогу дозволили писати напряму Мінвету. Саме там будуть вирішувати, чи призначити виплату, і одразу перераховуватимуть кошти на рахунок сім'ї загиблого чи пораненого.

"УП. Життя" розповідає чи змінився розмір виплат, як подати заяву і які документи потрібно до неї додати.

Хто може отримати допомогу від держави?

Виплату призначають військовим, які отримали інвалідність під час участі в бойових діях через поранення, контузію, каліцтво або хворобу.

Також кошти можуть отримати члени сім'ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців:

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батьки;

дружина або чоловік (зокрема цивільні);

діти (також усиновлені);

онуки;

утриманці загиблого.

Така допомога для обох категорій – одноразова. Якщо ж на неї претендує сім'я військового, то кошти мають порівну розділити між усіма родичами, які звернулися із заявою. Або ж виплатити частками, про які члени родини домовляться самостійно.

Від імені дитини віком до 18 років або недієздатного родича заяву подає інший з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник.

Військовий може сам визначити, кому виплатять грошову допомогу в разі його смерті. Тоді під час оформлення виплат мають врахувати розпорядження, яке залишив боєць. Утім неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні батьки та дружина мають право на виплату у будь-якому разі – навіть тоді, коли їх не вказали у розпорядженні.

Яка сума виплат передбачена пораненим військовим

За новою постановою Кабміну, військовим з інвалідністю через поранення мають виплатити:

400 прожиткових мінімумів (1,2 млн гривень), якщо мають I групу інвалідності;

300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн), якщо мають IІ групу інвалідності;

250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн), якщо мають IІІ групу інвалідності.

Поранені з інвалідністю можуть розраховувати на допомогу із того дня, коли отримали довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) з висновком про їхній стан здоров’я.

Яку допомогу можуть отримати родини загиблих військових?

Сім’ї військових, які загинули під час участі в бойових діях, мають право отримати від держави 15 мільйонів гривень. Це передбачає постанова №168, саме вона діє під час воєнного стану, говорить адвокат Андрій Новак.

При цьому у постанові №1090, яка з'явилася 24 вересня, йдеться про виплати у мирний час. За рішенням Уряду, сім'я загиблого може розраховувати на виплату у 750 прожиткових мінімумів. Станом на сьогодні це 2 мільйони 271 тисяча гривень.

"Наразі діє постанова 168 від 27 вересня 2022 року, яка регулює питання виплати у 15 мільйонів. А от постанова 1090 регулює порядок та загальні виплати в усі інші часи, окрім як повномасштабної війни з РФ", – каже юрист.

Допомогу можуть призначити лише тоді, коли у родичів є свідоцтво про смерть, де вказана дата загибелі, або рішення суду про визнання військового зниклим безвісти.

Військовий може сам визначити, хто отримає виплати у разі його загибелі Bumble-Dee/depositphotos

Як подати заяву про виплати за новими правилами

Щоб претендувати на виплату, потрібно подати заяву до Мінветеранів.

Можна буде надіслати її поштою у паперовому вигляді або ж в електронному через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Утім, такий функціонал у Реєстрі поки не запустили. Також можна буде подати заяву через "Дію", коли послуга з'явиться в додатку.

Подати заяву через портал "Дія" зможуть лише громадяни України, а через Реєстр ветеранів ще й іноземці або особи без громадянства (за наявності індивідуального податкового номера).

Крім того, подати електронну заяву можна у ЦНАПі, де з цим допоможе адміністратор. Для цього треба принести з собою український паспорт або посвідку на проживання. Якщо ж надсилати заяву поштою, до неї потрібно додати копії таких документів.

В електронній заяві треба зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові;

стать;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

адресу зареєстрованого або фактичного місця проживання;

серію та номер українського або закордонного паспорта;

номер телефону та адресу електронної пошти;

серію та номер посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці або особи з інвалідністю;

серію та номер довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), де буде зазначена група та причини інвалідності та дата, коли її встановили (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

прізвище, ім’я, по батькові, дату народження та смерті загиблого військового (для членів сімей загиблих);

дату реєстрації шлюбу (якщо заяву подає дружина чи чоловік загиблої людини);

серію та номер рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною (якщо на виплату претендує усиновлена дитина загиблого);

серію та номер рішення суду або правочину, який підтверджує, що військовий утримував людину (якщо заяву подає утриманець загиблого);

реквізити банківського рахунка, куди будуть надсилати кошти.

Які документи потрібно подати разом з заявою

Якщо подавати фізичну заяву, то родичам загиблих доведеться додати до неї копії таких документів:

посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці;

свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання військового зниклим безвісти;

свідоцтво про народження загиблого (якщо заяву подають батьки);

свідоцтво про шлюб (якщо заяву подає чоловік чи дружина);

рішення суду або правочину, який підтверджує, що військовий утримував людину (якщо заяву подає утриманець загиблого);

довідка з реквізитами банківського рахунка, куди мають надходити кошти.

Військові, які отримали інвалідність через поранення, мають додати до заяви копії:

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК);

довідки з реквізитами банківського рахунка, куди мають надходити кошти.

Коли має надійти допомога?

Протягом 10 робочих днів Мінветеранів розглядає заяву і призначає виплату або відмовляє в ній. Для цього воно видає спеціальний наказ. Після того, як Міністерство ухвалить рішення, то матиме ще три дні, щоб повідомити про це заявника.

Коли зʼявиться можливість подати запит через Дію чи Реєстр, людина отримає сповіщення про його результат там.

Якщо ж заяву подавали через ЦНАП, до Мінвету її мають направити не пізніше ніж через три дні.

Міністерство перерахує кошти на банківський рахунок, який людина зазначила в заяві. При цьому рахунок повинен належати саме їй.

Відмовити у виплатах можуть, якщо:

1) заявник вказав неправдиві дані у документах;

2) заявник отримує виплати, які регулює інший закон;

3) заявнику вже надавали грошову допомогу через поранення або загибель родича-військового.

Рішення Міністерства про відмову можна оскаржити в суді.

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