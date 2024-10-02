Як родичам загиблих, зниклих або полонених військових-іноземців отримати виплати? Алгоритм

Як родичі військових-іноземців можуть оформити соцвиплати – алгоритм

Департамент соціального забезпечення Міністерство оборони розробив алгоритм оформлення виплат для членів сімей військовослужбовців-іноземців, які загинули, зникли безвісти або потрапили у полон.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Спочатку заявникам потрібно звернутися до посольства України в країні їхнього проживання для встановлення особи та перевірки дієздатності.

Потім – оформити довіреність на свого представника в Україні, який має українське громадянство, на право подачі комплекту документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Далі необхідно оформити довіреність для відкриття рахунку в банку державного сектору України.

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Також заявники мають надати комплект документів:

заяву українською мовою на отримання грошового забезпечення та допомоги на поховання (у разі смерті);

завірену копію свідоцтва про смерть військовослужбовця, що завіряється у військовій частині;

завірені копії документів, які підтверджують родинні зв’язки з військовослужбовцем: для дружини/чоловіка – свідоцтво про шлюб; для дитини – свідоцтво про народження дитини; для батьків – свідоцтво про народження військовослужбовця; для осіб, які перебували на утриманні, – документ, що підтверджує факт утримання;

копії документів, які посвідчують особу члена сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі осіб – платників податків (для оформлення податкової звітності);

згоду на обробку персональних даних українською мовою;

інші документи в разі наявності.

Комплект завірених і оформлених документів та довіреностей треба надіслати представнику в Україні. Після отримання він має відкрити рахунок у банку.

Потім представник повинен прибути до ТЦК та СП за його вибором або військової частини та подати зазначені документи.

Нагадаємо, 24 вересня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, яка спрощує процедуру виплат сім'ям загиблих військових і пораненим бійцям.