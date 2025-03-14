Міндовкілля: У 2024 році в Україні викиди парникових газів, пов'язані з війною, зросли на 30%

Кількість викидів у 2024 році становила майже стільки ж, як сумарно за попередні два роки вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення на території України значно збільшилася кількість викидів парникових газів.

Однак у 2024 році цей показник зріс майже вдвічі у порівнянні з попередніми роками, зазначила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук і інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

"У 2024 році значно зросли викиди через посилені атаки на енергетичну та промислову інфраструктури: за 2022 і 2023 роки вони становили 1,1 млн тонн CO₂, і лише за один 2024 рік вони зросли до 2,1 млн тонн CO₂", – сказала вона.

Світлана Гринчук зазначила, що загалом за 3 роки великої війни в Україні викиди парникових газів становили близько 230 млн тонн CO₂.

Це кількість, яку виробляють за рік уся Австрія, Угорщина, Чехія та Словаччина разом узяті. Стільки ж викидів створюють 120 млн автомобілів.

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А це, своєю чергою, понад 40 мільярдів євро збитків для екології України.

"Для оцінки цієї відповідальності використали так звану "соціальну вартість вуглецю", яка становить 185 доларів за тонну CO₂ еквіваленту. Таким чином, застосовуючи цю формулу, загальна сума кліматичних збитків, яких завдала Росія протягом повномасштабного вторгнення, оцінюється в понад 42 млрд доларів", – пояснила Гринчук.

Серед основних факторів, що спричинили такі значні кліматичні збитки: