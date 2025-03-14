Очільниця Міндовкілля: До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C

До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C

До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C. Темпи потепління в нашій країні майже втричі перевищують глобальні.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що за прогнозами Українського гідрометеорологічного інституту, до 2040 року середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C, а до кінця століття – на 2-4°C.

"Це спричинить подальше зменшення тривалості зим і збільшення кількості посушливих періодів. Тобто не тільки людям, але й рослинам і тваринам доведеться пристосовуватися до зовсім інших умов за дуже короткий термін", – зауважила Гринчук.

За даними Українського гідрометеорологічного інституту, наразі темпи потепління в Україні протягом останніх десятиліть майже втричі перевищують глобальні.

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Міністерка зауважила, що Україна має різні кліматичні зони, отже адаптаційні заходи треба розробляти із врахуванням регіональних особливостей.

Експерти проєкту APENA 3, який сприяє впровадженню застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища та протидії кліматичним змінам, підрахували необхідну кількість та вартість адаптаційних заходів для трьох пілотних областей:

Львівщина – 168 заходів та 273,7 мільйона євро;

Миколаївщина – 171 захід та 155,7 мільйона євро;

Івано-Франківщина – 158 заходів та 152,6 мільйона євро.

Йдеться про системи раннього оповіщення, захисні інженерні споруди, системи зрошення та дренажу, розумні електромережі тощо.

"Розробка документів для перших пілотних областей зайняла приблизно три роки, оскільки потребувала оновлення методики з урахуванням прогресу в міжнародній та європейській науці й практиці. Для інших областей підготовку документів можна зробити в рази швидше – за декілька місяців", – наголосила Світлана Гринчук.

Раніше кліматологиня Світлана Краковська розповідала, що за останні 60 років підвищення середньої температури в Україні відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі.

Наша країна випереджає навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 роках становила 0,41℃ за десять років, а в Європі – 0,34℃.