МОН оновило освітню програму для 5-9 класів: що змінилося

Міністерство освіти і науки внесло зміни до Типової освітньої програми учнів 5-9 класів. Тепер школи зможуть за потреби змінити навчальний план, використавши резерв додаткових годин.

"Тепер освітній процес ставатиме гнучкішим, різноманітних навчальних планів і варіативних курсів більшатиме, а подоланню освітніх втрат буде надано окрему увагу", – стверджують у міністерстві.

Що визначає Типова освітня програма?

Як зазначають у відомстві, роль Типової програми полягає в тому, щоб визначити показники годин навчання, зокрема:

мінімальну та максимальну кількість годин;

різницю годин, на яку можна збільшити навчальне навантаження.

Які зміни передбачає оновлена Типова освітня програма?

Документ вводить нове поняття "резерву годин", яким педагоги можуть скористатися для того, щоб надолужити навчальну програму або витратити на додаткові заняття.

"Їх можна додавати до різних предметів та інтегрованих курсів у межах максимальних показників для освітньої галузі", – зазначили в МОН.

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Як вчителі раніше змінювали навчальний план?

До впровадження змін, аби створити гнучкий навчальний план, заклади освіти мали спершу зменшити кількість годин з показників рекомендованих до мінімальних. Потім – розподілити решту часу на потрібні заняття.

Для чого можна використати резерв годин?

У МОН пояснили, що навчальні заклади зможуть перерозподілити години резерву для:

предметів та інтегрованих курсів;

вибіркових дисциплін;

індивідуальної роботи для надолуження матеріалу або проєктної діяльності.

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України

Скільки годин резерву передбачено для кожного року навчання?

Міністерство освіти і науки передбачило обсяги резерву годин для занять з навчанням українською мовою на тиждень та рік:

для 5 класу – 7,5 та 262,5;

для 6 класу – 9,5 та 332,5;

для 7, 8 та 9 класів – 6,5 та 227,5.

Інший за обсягом резерв створили для навчання мовою корінного народу або національної меншини поряд з українською, а саме:

для 5 класу – 7,5 та 262,5;

для 6 класу – 8,5 та 295,5;

для 7 класу – 5,5 та 192,5;

для 8 та 9 класів – 6,5 та 227,5.

На практиці, рішення про перерозподіл годин буде ухвалювати педагогічна рада, яка також відповідає за затвердження освітньої програми школи. Очікується, що це допоможе закладу освіти гнучко формувати навчальний план для кожного класу.

Нагадаємо, у серпні Міністерство освіти і науки затвердило модельну навчальну програму оновленої дисципліни "Захист України".

Відтепер учні обох статей навчатимуться разом військовим технологіям, домедичній підготовці, основам управління та планування, національній безпеці та обороні та іншому.