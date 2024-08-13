OSINT, БПЛА, кібербезпека: МОН затвердило нову навчальну програму "Захисту України"
Міністерство освіти і науки України затвердило модельну навчальну програму "Захист України". Уже з вересня цей предмет у школах викладатимуть по-новому.
"Програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.
Її особливість – єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок", – зазначають у МОН.
Там наголошують, що при оновленні програми "Захисту України" враховували сучасні виклики та потреби у сфері національної безпеки, а також досвід і рекомендації провідних експертів, громадських організацій та освітян.
За оновленою програмою "Захисту України" 10-класники вивчатимуть:
- питання національної безпеки та оборони України;
- основи управління та планування;
- озброєння та військову техніку;
- стрілецьку підготову;
- орієнтування на місцевості;
- інженерні фортифікації;
- домедичну допомогу.
У програмі 11 класу більше уваги приділено:
- військовим технологіям;
- інформаційній війні;
- домедичній допомозі;
- захисту цивільного населення в кризових умовах;
- плануванню майбутнього.
Повну програму можна знайти за посиланням.
Курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок.
"Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням – комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. На закупівлю обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 мільярда гривень", – зазначають у МОН.
Передбачено і підготовку вчителів. Наразі спеціальне навчання пройшли понад 90 тренерів – вони передаватимуть знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію.
"Це про створення можливостей для розвитку актуальних практичних навичок та формування стійкої громадянської позиції. Наша мета – зробити так, щоб кожен випускник розумів свою роль і важливість у розбудові та захисті держави", – каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Раніше Рада ухвалила закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах.