OSINT, БПЛА, кібербезпека: МОН затвердило нову навчальну програму "Захисту України"

Міністерство освіти і науки України затвердило модельну навчальну програму "Захист України". Уже з вересня цей предмет у школах викладатимуть по-новому.

"Програма спрямована як на формування патріотичної свідомості та системи цінностей, так і на розвиток практичних навичок для збереження життя.

Її особливість – єдиний зміст для всіх учнів і учениць, незалежно від статі, що забезпечує рівні можливості в набутті важливих навичок", – зазначають у МОН.

Там наголошують, що при оновленні програми "Захисту України" враховували сучасні виклики та потреби у сфері національної безпеки, а також досвід і рекомендації провідних експертів, громадських організацій та освітян.

За оновленою програмою "Захисту України" 10-класники вивчатимуть:

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питання національної безпеки та оборони України;

основи управління та планування;

озброєння та військову техніку;

стрілецьку підготову;

орієнтування на місцевості;

інженерні фортифікації;

домедичну допомогу.

У програмі 11 класу більше уваги приділено:

військовим технологіям;

інформаційній війні;

домедичній допомозі;

захисту цивільного населення в кризових умовах;

плануванню майбутнього.

Повну програму можна знайти за посиланням.

Курс орієнтовано на практичне застосування знань. Навчання відбуватиметься протягом дня, замість окремих уроків щотижня, для глибшого занурення в матеріал та ефективнішого відпрацювання практичних навичок.

"Для цього створюються осередки із сучасним обладнанням – комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. На закупівлю обладнання передбачено субвенцію в розмірі 1,64 мільярда гривень", – зазначають у МОН.

Передбачено і підготовку вчителів. Наразі спеціальне навчання пройшли понад 90 тренерів – вони передаватимуть знання вчителям із регіонів, підвищуючи їхню кваліфікацію.

"Це про створення можливостей для розвитку актуальних практичних навичок та формування стійкої громадянської позиції. Наша мета – зробити так, щоб кожен випускник розумів свою роль і важливість у розбудові та захисті держави", – каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Раніше Рада ухвалила закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах.