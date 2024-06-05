У Почаївській лаврі розпочали перевірку стану державного майна

5 червня Комісія Міністерства культури та інформаційної політики розпочала роботу у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, що на Тернопільщині.

Експерти перевірятимуть збереження державної нерухомості, яку в грудні 2003 року передали в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату, повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Перевірка на території комплексу споруд Почаївської лаври триватиме до 29 червня.

«Це фактично спостереження за тим, в якому стані перебувають наші національні пам’ятки. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки», – розповіла очільниця комісії Ольга Рутковська.

За словами посадовиці, фахівці також оцінять стан ікон, іконостасів та інших невід’ємних частин пам’яток комплексу.

Нагадаємо, частину споруд Києво-Печерської лаври передадуть у державне управління – її використовуватимуть як приміщення музейного призначення.

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