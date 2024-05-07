82% українців не довіряють УПЦ Московського патріархату, 63% – прагнуть заборони

83% українців вважають, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Зокрема, 63% респондентів заявили, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні (у грудні 2022 року так вважали 54% опитаних, а у травні 2023-го – 85%).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, виконаного на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум".

Ще 20% українців зараз виступають за дещо "м’якший" підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду над УПЦ МП.

Водночас 12% респондентів вважають, що державі не варто втручатися у справи церкви, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. Цей показник був такий самий у грудні 2022 року, а у травні 2023 року – 6%.

83% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП) (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%) КМІС

У всіх регіонах України більшість населення (від 76% на сході до 85% на заході і 86% в центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ (МП).

За повну заборону УПЦ МП виступає 69% опитаних на заході і 68% – у центрі. Водночас на півдні і сході трохи менше людей з такою позицією (55% і 46% відповідно).

Також 82% учасників дослідження заявили, що не довіряють УПЦ (МП). Така думка переважає у всіх регіонах (від 73% на Сході до 88% на Заході). Водночас 8% опитаних довіряють УПЦ МП, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

У всіх регіонах переважна більшість (від 73% на сході до 88% на заході) не довіряють УПЦ (МП) КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький вважає, що УПЦ МП продовжує діяльність, через яку її сприймають як "п’яту колону" від Кремля.

"Вочевидь, Церкві не вдається переконати українців, що вона нібито вже не залежить від керівництва Московської Патріархії та стоїть на проукраїнських позиціях", – коментує Грушецький результати опитування.

Він також вважає, що безпекові дії щодо представників церкви необхідно супроводжувати посиленою комунікацією, особливо із західними партнерами, адже РФ намагається дискредитувати Україну за кордоном через нібито "переслідування християн".

"Ця тема є особливо чутливою для наших партнерів – США. Як можемо бачити, самі українці в Україні мають недвозначне сприйняття Церкви та не вважають нинішню ситуацію "переслідуванням". Проте громадськість та лідери думок на Заході не володіють усіма деталями релігійно-політичної ситуації в Україні та можуть легко "проковтнути" російські наративи.

Відповідно, за напрямком комунікація України також має бути в міру активною та аргументованою для наших партнерів", – додав соціолог.

Нагадаємо, в Україні досі є понад 8 тисяч церков Української православної церкви Московського патріархату. Однак лише 22 з них прямо вказують свою приналежність у найменуванні.

Ще у 2022 році Конституційний суд визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП вказати приналежність до Росії.

Опитування проводилося упродовж 20-25 квітня 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). На замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" до нього були додані запитання щодо довіри до УПЦ (МП) та якою має бути політика щодо неї.

В опитуванні взяли участь 1220 респондентів віком 18+, що мешкають на підконтрольних Україні територіях.