Анатомічна та багатошарова: у МОУ показали зразки термобілизни для військовослужбовиць

У Міністерстві оборони України показали перші зразки натільної білизни для військовослужбовиць, вимоги до яких затвердили на початку 2025 року.

У відомстві розповіли, що захисниці отримуватимуть комплект демісезонного одягу та білизни для холодної погоди.

Комплекти доступні в трьох кольорах: Coyote, Olive Green та Black. Також білизну створюватимуть у розмірах від XS до 3XL.

У міністерстві розповіли, що демісезонна білизна для військовослужбовиць буде виготовлена з трикотажної тканини, що містить 95% бавовни та 5% еластану.

Одяг виготовлятимуть за допомогою методу спеціального плетіння, яка має забезпечити відведення вологи, еластичність, гіпоалергенність та оптимальний захист від холоду.

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До комплекту демісезонної білизни входитиме сорочка та кальсони.

Білизну для холодної погоди виготовлятимуть зі спеціального трикотажного полотна з начосом. До його складу входитимуть 93% поліестеру та 7% еластану.

Фото: Міноборони

Очікується, що білизна зможе відводити вологу, мати високу зносостійкість, повітропроникність, бути гіпоалергенною та комфортною.

До комплекту входитиму зимова сорока, кальсони та пакувальний мішок для зберігання та прання білизни.

"Оновлена білизна має анатомічний крій, плоскі шви для зручності носіння, а також довгі рукави з манжетами для збереження тепла.

Інноваційні багатошарові тканини забезпечують оптимальну терморегуляцію, а сучасні технології плетіння підвищують зносостійкість і сприяють швидкому відведенню вологи", – пояснили в Міноборони.

Там вважають, що нові вимоги для одягу забезпечать "надійний захист і довговічність" білизни для військовослужбовиць.

Раніше в Міноборони заявили про розробку полегшеного бронежилета та зимового одягу для захисниць.