Міноборони запустило в Армії+ опитування про жіночу та чоловічу форми

У застосунку "Армія+" стартувало нове опитування про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми.

Міністерство оборони хоче дізнатися, наскільки форма є якісною, зручною і чи відповідає потребам жінок та чоловіків, які проходять військову службу, йдеться на сайті відомства.

"Військовослужбовці, жінки та чоловіки, повинні зосереджуватись на службі та виконанні завдань. Якщо одяг некомфортний та завдає клопотів під час несення служби – просимо поділитися цим в новому опитуванні. Ваші думки допоможуть вдосконалити одяг і зробити його ще більш комфортним і практичним", – каже заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У новому опитуванні є 15 запитань. Також військові можуть лишити пропозиції, щоб зробити одяг ще більш зручним та зносостійким.

"Кожне опитування в Армія+ приводить до конкретних змін у нашому війську. На сьогодні пів мільйона військовослужбовців зареєструвалися у застосунку. А це значить, що ми маємо півмільйона думок, які можуть допомогти реформувати армію на краще. Це величезна сила, яка своїми голосами сьогодні може впливати на рішення завтра", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Опитування стартувало 17 грудня окремо для чоловіків та жінок, і воно триватиме 14 днів. Результати врахують при підготовці оновлених зразків одягу для військовослужбовців та майбутніх закупівель.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Міноборони розпочало тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової. Жіночий військовий одяг відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою.

А раніше, у травні, МОУ уклало договори про забезпечення військовослужбовиць жіночою літньою формою майже на 130 млн гривень.