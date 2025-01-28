Міноборони розробляє зимовий одяг і полегшений бронежилет для військовослужбовиць

У МОУ розробляють зимовий одяг та полегшений бронежилет для жінок-військових

Міністерство оборони України працює над розробкою полегшеного бронежилету та зимового одягу для українських захисниць.

Невдовзі випробовуватимуть вітровологозахисні зимові куртки та штани, повідомили у відомстві.

Окрім того, в МОУ проводять науково-дослідну роботу, щоб визначити вимоги до льотно-технічного обмундирування.

Нагадаємо, раніше Міноборони затвердило жіночу білизну для військовослужбовиць. Вона є універсальною, має високу посадку та різні розміри.

А влітку 2023-го презентували оновлену літню польову форму. До неї додали куліску на кітелі, еластичну стрічку під колінами, завищену талію та тунельний пояс для вагітних.

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У жовтні 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив порядок забезпечення військових з урахуванням потреб жінок і чоловіків. У ньому йшлося, що жінок у війську забезпечуватимуть засобами особистої гігієни та індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.