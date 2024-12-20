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У Міноборони провели тестування адаптивного одягу для поранених бійців: деталі

Віра Шурмакевич — 20 грудня, 10:54
У Міноборони провели тестування адаптивного одягу для поранених бійців: деталі
МОУ протестувало адаптивний одяг для поранених на фронті військових
Міністерство оборони України

Міністерство оборони України провело два етапи тестування комплекту адаптивного одягу для поранених військовослужбовців.

Про це йшлося на засіданні Колегіального органу МОУ з питань розвитку матеріального забезпечення, повідомили у відомстві.

"Міноборони за запитом військовослужбовців, які отримали поранення на фронті і перебувають на лікуванні, та військових медиків працює над впровадженням адаптивного одягу.

Мета – зробити все можливе, аби наші воїни почували себе якомога зручніше під час проходження лікування та реабілітації", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Комплект одягу складається зі штанів, шортів, майки та фуфайки з довгими та короткими рукавами.

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Такий одяг має кілька особливостей, зокрема:

  • розширені штанини та рукави на фуфайках;
  • липучки, які полегшують одягання пораненого та за потреби повністю розстібаються на плечах і по боках;
  • додаткове регулювання об’єму по низу штанин та рукавів фуфайок, а також на поясі штанів та шортів за допомогою шнура;
  • кишені на шортах та штанах.

"Цей одяг потрібен для більшої зручності у повсякденному житті військових з пошкодженими кінцівками й іншими пораненнями, забезпечення їхніх побутових потреб та проведення медичних процедур", – зазначили у Міноборони.

Наразі провели уже два етапи тестування адаптивного одягу, розробленого з урахуванням відгуків військових, які його вже носили.

Нагадаємо, у застосунку "Армія+" стартувало опитування про доступні зразки жіночої та чоловічої військової форми.

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