"Покриють потребу до кінця року": Міноборони закупило жіночу літню форму на 130 млн гривень

Міністерство оборони уклало договори про забезпечення військовослужбовиць жіночими літніми польовими костюмами майже на 130 млн гривень. За прогнозами відомства, це покриє наявні потреби до кінця року.

У Міністерстві оборони України повідомили, що понад 90% придбаних комплектів уже доставили до військових частин. Закупівлю здійснили в межах перших тендерів агенції "Державний оператор тилу" на закупівлю жіночої форми.

До комплектів, які отримують військовослужбовиці, входить:

куртка;

штани;

два нарукавні знаки із спеціальною символікою.

Жіночий військовий одяг, як інформують у Міноборони, відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Комплекти для захисниць представлені в діапазоні розмірів від 40 до 64. Вони розраховані на зріст від 146 до 188 см.

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За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, відомство продовжує працювати над забезпеченням рівності між жінками та чоловіками у лавах військовослужбовців.

"Ми маємо гарантувати рівні можливості для всіх, хто боронить нашу землю. Тому закупівля жіночої військової форми – важливий крок для створення комфортних умов для наших захисниць", – зазначив посадовець.

Офіційно жіночу форму поставили на забезпечення у серпні 2023 року після місяця тестувань. Уперше ЗСУ почали отримуватти комплекти одягу в лютому 2024 року. Тоді Міністерство оборони видали 50 тисяч літніх польових костюмів.

Раніше ми розповідали про те, що сертифікат Міністерства оборони отримав другий зразок бронежилета, адаптований до особливостей будови жіночого тіла.