Міноборони затвердило вимоги до калорійності харчування військових

Вимоги щодо калорійності почнуть діяти з 2025 року

Міністерство оборони України встановило вимоги щодо калорійності основних продуктів харчування, які закуповують для військовослужбовців. Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник.

Рішення ухвалили на тлі перевірок у військових частинах, де виявили занижену калорійність продуктів, повідомили в Міноборони.

Там наголосили, що в умовах ведення війни навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високим. Це стосується як фізичних, так і психологічних викликів.

"Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю.

Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я", – пояснив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Нові стандарти закріпили в документі "Вимоги до енергетичної цінності деяких харчових продуктів" за "Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами".

Наразі достеменно не відомо, якими будуть критерії вимог щодо раціону та їхні чисельні характеристики, оскільки поки що документа немає у відкритому доступі.

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Нововведення почнуть діяти як додаток до державних договорів на закупівлю харчових продуктів з 2025 року, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, Державний оператор тилу звернувся до Міноборони та командування Сил логістики з проханням додати до сухпайків військових кошерну, халяльну та веганську їжу.

За даними ДОТ, спеціальні потреби в їжі мають близько 12% військовослужбовців.