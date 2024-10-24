Міноборони створило модель цифрової ВЛК: про що йдеться

Після впровадження змін медичні документи будуть зберігати в електронній системі

Міністерство оборони України розробило модель цифрової реформи військово-лікарської комісії (ВЛК). Зміни допоможуть уникнути зловживань та спростити процес отримання медичного висновку.

Про це 24 жовтня на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Укрінформ".

"Цифровізація військово-лікарської комісії є дуже великим викликом як для нашої цивільної системи охорони здоров'я, так і для системи, яка перебуває у відомчому підпорядкуванні саме Міністерства оборони і Генерального штабу.

Ми вже напрацювали модель цифрової реформи військово-лікарських комісій. Вона надана нашим партнерам по уряду", – заявила заступниця міністра.

За її словами, зміни допоможуть усім користувачам системи ВЛК, зокрема військовозобов’язаним та чинним службовцям, отримати медичний висновок в будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я.

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Це стане можливим завдяки тому, що документи будуть зберігати в цифровому форматі в системі Міністерства оборони. Так комісія зможе проаналізувати весь медичний набір даних, на основі яких ухвалить відповідне рішення.

"Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони", – пояснила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко додала, що впровадження не є складним викликом із технічного погляду. Натомість цифровізація допоможе розвантажити військово-лікарські комісії, запобігти потенційним зловживанням, зробити процес та постаудит більш прозорими.

Наразі Міноборони працює над створенням проєкту змін до чинного законодавства, яким врегулює запровадження реформи. За словами Черногоренко, цифрова команда готова оперативно реалізувати розроблений функціонал.

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