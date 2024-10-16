Міноборони вперше сертифікувало приватну школу операторів БпЛА

Після закінчення приватної школи можна отримати військово-облікову спеціальність

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл на навчання операторів БпЛА приватній школі – Global Drone Аcademy. Відтепер випускники цього закладу можуть отримувати військово-облікову спеціальність.

У Міноборони пояснили, що проходження навчання в школі дозволить служити в українському війську за відповідним напрямком.

Сертифікацію Global Drone Аcademy отримала в межах експериментального проєкту, який на початку жовтня затвердив Кабмін.

"Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах. Адже сертифіковані компанії мають відповідати чітким критеріям", – пояснюють у Міністерстві оборони.

Global Drone Аcademy – навчальний центр операторів дронів, який діє з 2022 року. За цей час заклад випустив понад 3700 операторів БпЛА, зокрема – військових ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.

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На сайті школи йдеться про те, що мета закладу – "підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які здатні використовувати безпілотні літальні апарати в умовах бойових дій та мирного застосування".

Навчальний центр проводить онлайн-курси та організовує практичні тренування на спеціально обладнаних полігонах.

"Центр надає всі необхідні ресурси для навчання, включаючи сучасне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє курсантам отримати всебічну підготовку і стати справжніми професіоналами у своїй галузі", – розповідають там.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України затвердило модельну навчальну програму оновленої дисципліни "Захист України".

Відтепер в українських школах учнів не розподілятимуть за статтю, а ділитимуть на групи за кількістю осіб – такий підхід має допомогти краще опанувати практичні знання.

Оновлена програма складається з 10 модулів, під час яких навчатимуть, зокрема, домедичної допомоги, навичок управління безпілотниками, тактичної медицини, радіозв’язку та іншим сучасним технологіям.