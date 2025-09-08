80 місяців замість 40: термін виплат родинам загиблих військових збільшили вдвічі
У Міністерстві оборони оновили порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі українських військових у період дії воєнного стану. Зміни стосуватимуться випадків загибелі, які офіційно підтверджені актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року.
Про це повідомляють у відомстві.
Зміни у порядку виплат передбачають:
- виплата 1/5 частини від загального розміру одноразової грошової допомоги (3 млн гривень) здійснюватиметься негайно;
- виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн гривень) відбуватиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком. Це сума приблизно у 150 тисяч гривень щомісяця;
- загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень.
"Метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією", – йдеться у повідомленні.
Такі зміни стосуватимуться всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
У Міноборони зазначили, що для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до 1 вересня 2025 року, порядок та терміни виплат залишаються без змін.
