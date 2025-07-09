Мінсоцполітики пропонує суттєво збільшити виплати при народженні дитини: про які суми йдеться

Міністерство соціальної політики пропонує підвищити одноразову виплату при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Її планують давати після народження кожного малюка.

Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Зміни мають торкнутися й щомісячних виплат, але щодо них поки конкретних чисел не називають.

"Ми ще остаточно не погодили розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць. Принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома […], відчувала, що має свої кишенькові гроші й не залежить повністю від чоловіка", – зазначила вона.

Законопроєкт із такими пропозиціями міністерство передало на розгляд Кабінету міністрів. Якщо буде підтримка уряду, його відправлять у парламент.

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Марчак розповідає, що вже ведеться комунікація з Міністерством фінансів, щоб забезпечити підвищення з 1 січня 2026 року.

Зараз допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразово родина отримує 10 320 гривень, а решту суму виплачують впродовж трьох років – по 860 гривень кожного місяця.

Нагадаємо, у березні 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини.

Депутати пропонували, щоб на першу дитину держава надавала допомогу у розмірі 150 прожиткових мінімумів – 384,5 тисячі гривень. На другого малюка – 100 прожиткових мінімумів (256,3 тисячі гривень), на третього і кожного наступного – 50 прожиткових мінімумів (128,2 тисячі гривень).