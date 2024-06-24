Як отримати "Пакунок малюка"? Покрокова інструкція

У Державній службі у справах дітей нагадали алгоритм, за яким у 2024 році можна отримати "Пакунок малюка" – одноразову допомогу від держави сім'ям, у яких народилася дитина.

Як зазначили у Держслужбі, "Пакунок малюка" містить 90 якісних речей, необхідних немовляті на перший час (одяг, іграшки, підгузки тощо). У 2024 році його вміст оновили.

Отримати таку допомогу можуть українці, іноземці, які постійно або тимчасово проживають на території України, та біженці.

У випадку, якщо у дитини відсутні мати чи батько або ж обоє батьків, отримати пакунок можуть родичі, опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі.

Зазвичай його мають видати у пологовому будинку після того, як малюк вже народився.

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Однак якщо пакунка там не було, потрібно написати та подати заяву на його отримання до органів соціального захисту або до ЦНАПу (Центру надання адміністративних послуг) за місцем проживання або перебування.

Які документи необхідні?

Якщо малюк народився у пологовому будинку, а пакунка там на той момент не було, то, крім заяви, потрібно пред’явити ще свідоцтво про народження.

Натомість якщо дитина народилася поза межами медичного закладу, то необхідний також документ, який це підтверджує.

"Такий документ має видати заклад охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини або медична консультативна комісія", – зазначили у Державній службі у справах дітей.

Якщо малюк народився за кордоном, то необхідно додати документ, отриманий там, та його нотаріально завірений український переклад.

У 2024 році "Пакунок малюка" оновили і він містить 90 якісних речей serezniy/Depositphotos

Чи можна отримати гроші замість "Пакунку малюка"

Замість бейбі-боксу можна отримати також грошову компенсацію. У 2024 році вона становить 7689 гривень. Звернутися за її отриманням треба до того, як дитині виповниться рік.

Ці кошти перераховують на спеціальний рахунок "ПриватБанку". Їх можна використати винятково на потреби дитини у тих закладах торгівлі, які приєдналися до монетизації "Пакунку малюка". Ознайомитися із їхнім переліком можна на інтерактивній мапі на сайті Мінсоцполітики.

Оформити грошову компенсацію можна:

особисто звернувшись до ЦНАПу;

надіслати заяву та усі документи до управління соцзахисту райдержадміністрації;

у застосунку "Дія" за допомогою послуги єМалятко.

З документів знадобляться:

заява;

свідоцтво про народження;

копія посвідки на проживання в Україні (для тих, хто не має українського громадянства);

код платника податків;

у випадку здійснення опіки над немовлям – копія рішення про встановлення опіки;

копія рішення про влаштування дитини в сім’ю;

довідка з пологового будинку про те, що "Пакунок малюка" раніше не отримували;

спеціальний банківський рахунок.

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