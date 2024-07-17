Жестова мова і субтитри: МКІП затвердило рекомендації щодо безбарʼєрності у медіа

Міністерство культури та інформаційної політики затвердило методичні рекомендації щодо забезпечення безбар’єрності у сфері медіа.

Ці рекомендації пояснюють, як забезпечити безперешкодне викладення інформації у медіа, зокрема для людей з інвалідністю.

У Мінкульті заявили, що методичні рекомендації створили "з урахуванням кращих світових практик безбар’єрності".

"Досягнення безбар’єрності у сфері медіа розглядається через забезпечення доступності аудіовізуальних медіасервісів (крім аудіальних) для всіх користувачів, включаючи осіб з інвалідністю, осіб із посттравматичними стресовими розладами, похилого віку, з тимчасовими порушеннями зору та слуху, когнітивними порушеннями, дітей, іноземців, осіб, які знаходяться в шумному середовищі", – кажуть у міністерстві.

МКІП рекомендує медіа подавати інформацію з субтитруванням, перекладом на жестову мову чи іншими способами, які забезпечують доступ до контенту для кожного.

ВІДЕО ДНЯ

Також інформацію радять адаптовувати за допомогою аудіодискрипції (тифлокоментування), з використанням спрощеної мови, формату легкого читання.

Методичні рекомендації детально пояснюють, якими мають бути субтитри. Зокрема, рекомендується використання контрастних темних шрифтів без засічок (Verdana, Arial, Ubuntu, Tahoma, Calibri) на світлому фоні або світлих білих шрифтів – на темному фоні.

Субтитри мають бути синхронізовані з аудіоконтентом настільки це можливо, без заміни та скорочень слів. Неприпустимо закривати субтитри рекламою (рекламною інформацією) та/або іншою інформацією.

Також у МКІП наголосили, що українська жестова мова є мовою спільноти жестомовних осіб, і рекомендували медіа запрошувати тільки кваліфікованих перекладачів жестової мови, що мають відповідну освіту.

"Звісно, ці методичні рекомендації не є вичерпними. Безбар’єрність у сфері медіа розвивається. Тому суб’єктам у сфері аудіовізуальних медіа рекомендовано консультуватися з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, не рідше одного разу на три роки, аби знати їхню думку щодо забезпечення доступності програм.

Крім того, медіа рекомендовано залучати їх до розробки інструментів та механізмів забезпечення доступності програм", – сказала начальниця відділу політики безбар’єрності, гендерної рівності та ментального здоров’я МКІП Леся Хемраєва.

Більш детально рекомендації щодо безбар'єрності та довідник можна прочитати на сайті Мінкульту.

Раніше в Україні посилили вимоги до мови на телебаченні.