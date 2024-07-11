"Не декларативний, а дієвий": Міноборони розробляє механізм захисту жертв сексуальних домагань

Міністерство оборони розробляє механізм захисту жертв сексуальних домагань у війську.

Про публічне обговорення Інструкції з питань протидії сексуальному насильству повідомляє сайт установи.

За словами заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, це одна з основних змін, які мають відбутися в секторі безпеки та оборони.

"Для розробки цього документу ми залучили багатьох фахівців, представників правоохоронних органів і міжнародних партнерів. В Міністерстві оборони створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке має окремий відділ із питань гендерної рівності.

Всі ці заходи спрямовані на те, щоб, врешті-решт, ми вийшли не на декларативний, а на дієвий механізм, що захищатиме осіб, які стали жертвами протиправних дій у цій сфері.

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Після продуктивної дискусії ми маємо прийти до того рішення, яке оптимально працюватиме на безпеку людей. Кожна людина має відчувати себе захищеною і важливою, адже це те, чим ми відрізняємося від росіян", – зазначила вона.

Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко зауважила, що Україна має бути готова реагувати не тільки на дискримінацію і сексуальні домагання, але й на сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом.

"Ми маємо забезпечити, щоб принципи недоторканності й свободи, людської гідності переходили на практичний рівень реалізації. Дуже важливо, що така робота проведена. Хочеться, щоб цей документ дійсно працював і ми сьогодні маємо запропонувати шляхи, які допоможуть вирішити проблеми", – додала Левченко.

Водночас заступник керівника Центрального управління захисту прав військовослужбовців Тарас Безпалий каже, що його відомство має змогу швидко реагувати на такі конкретні порушення. При наявності факту порушення та написаної заяви, може оперативно притягати винних до дисциплінарної або до кримінальної відповідальностей.

Наразі планується створення робочої групи за участі представників Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, Кабінету Міністрів України, Сил оборони та громадських організацій. Вона має доопрацювати документ з урахуванням зауважень і пропозицій.

Нагадаємо, наприкінці травня петиція з вимогою впровадити розроблений механізм протидії сексуальним домаганням і насильству в ЗСУ набрала 25 тисяч підписів.

Ініціатори документа закликали Верховного Головнокомандувача вжити необхідних заходів для якнайшвидшого впровадження механізму реагування на повідомлення про сексуальні домагання та насильство за ознакою статі в ЗСУ.