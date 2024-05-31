Петиція про протидію сексуальним домаганням у ЗСУ набрала 25 тисяч підписів

Петиція про протидію домаганням у ЗСУ набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою впровадити розроблений механізм протидії сексуальним домаганням та насильству в ЗСУ набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це свідчить інформація на сайті Офісу президента. Тепер звернення має розглянути президент Володимир Зеленський.

Ініціатори документа закликають Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України вжити необхідних заходів для якнайшвидшого впровадження механізму реагування на повідомлення про сексуальні домагання та насильство за ознакою статі в ЗСУ.

У тексті петиції наголошується, що через брак механізмів протидії домаганням та насильству кривдники можуть уникати покарання.

Авторка петиції, ветеранка та очільниця "Жіночого ветеранського руху" Катерина Приймак закликала президента запровадити детальний алгоритм ідентифікації випадків сексуальних домагань, порядок реагування, розслідування та службової перевірки, який розробили громадські організації "Юридична сотня", "Інститут гендерних програм" та "Жіночий ветеранський рух".

Як зазначила авторка документу, до створення алгоритму долучилася радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань.

"Це дуже важливий крок, який допоможе захистити себе тим, хто кожного дня захищає нас. Дякуємо всім, хто долучився своїм голосом до цієї важливої справи", – відреагували представники ресурсу "Гендер в деталях".

Раніше ми розповідали, що робити у випадку сексуальних домагань у війську.