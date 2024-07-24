МОН анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному із вишів Запоріжжя

МОН анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі Класичному приватному університету

Міністерство освіти і науки України анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі Класичного приватного університету в Запоріжжі.

Таке рішення ухвалили у зв’язку зі значним перевищенням ліцензійного обсягу вишу, повідомили у відомстві.

Здійснивши позапланову перевірку Класичного приватного університету, фахівці МОН виявили кілька порушень.

Зокрема, йдеться про перевищення ліцензованого обсягу – максимальної кількості студентів, яких можуть зарахувати на певний напрям підготовки – на всі нерегульовані спеціальності на більш як 3 тисячі осіб за останні два роки. Натомість заклад мав право прийняти на навчання лише 165 осіб на рік.

Щодо регульовану спеціальність "Право" для здобуття ступеня доктора філософії ЗВО міг зарахувати лише 25 осіб на рік.

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"Університет перевищив цей обсяг за два останні навчальні роки на 42 особи", – йдеться у повідомленні МОН.

Те саме стосується й регульованої освітньо-наукової програми "Правоохоронна діяльність" – ліцензований обсяг вступників до аспірантури було перевищено на 6 осіб.

У міністерстві також зауважили, що у тих аспірантів, які вступили на навчання у 2021-ому, 2022-ому і 2023-ому роках без порушення чинного законодавства, буде можливість перевестися до іншого закладу вищої освіти, які мають відповідну ліцензію.

"Крім анулювання ліцензій, за фактами вищезазначених порушень відкрито кримінальні провадження. МОН сприятиме слідству", – наголосили у відомстві.

Раніше ми розповідали, що Міністерство освіти і науки змінило правила вступу до аспірантури.