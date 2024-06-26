Чи справді в Україні скасували платну аспірантуру? Розʼяснення про зміни до вступу

Цьогоріч на аспірантурі не передбачено денного навчання на контрактній формі

Затверджені МОН зміни до вступу на аспірантуру тимчасово – до 1 січня 2025 року – унеможливлюють вступ на денну та дуальну форми навчання за контрактом. При цьому платну аспірантуру скасовувати повністю в Україні не будуть – набір на заочну та вечірню форми за контрактом залишаються.

Цю інформацію на тлі поширення у ЗМІ повідомлень про скасування платної аспірантури "УП. Життя" підтвердив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Крім того, про це йдеться в наказі МОН від 24 червня, який оприлюднили 26 червня.

"Денна (і дуальна – ред.) буде лише на бюджет, а заочна і вечірня буде за рахунок контракту", – констатував посадовець.

Що зміниться для вступників на аспірантуру у 2024 році

Цьогоріч навчатися на денній формі здобувачі освіти зможуть виключно за державний кошт. МОН збільшить кількість бюджетних місць з 3200 до 7000.

Водночас вступники зможуть навчатися за контрактом на заочній та вечірній формах. Остання доступна, зокрема, за державним замовленням. Однак для здобувачів освіти, які навчаються на заочній або вечірній формі, не передбачена відстрочка від мобілізації, як-от для денної форми за контрактом, набір на яку призупиняють.

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Чи можна буде перевестися на денну форму навчання?

У 2024 році скасували можливість переведення з інших форм на денне або дуальне навчання, а також обмежили можливість поновлення на навчання.

Однак, згідно з документом, це не стосуватиметься окремих категорій здобувачів освіти. Зокрема:

особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку;

тих, хто має відстрочку від мобілізації в Україні за ч. 1, 3, 5, 6 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

тих, хто мав перерву в навчанні у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною;

був звільнений з військової служби після 24 лютого 2024 року;

хто поновлюються за медичною чи фармацевтичною спеціальностями;

мав академічну відпустку тривалістю не більше одного року;

хто поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів або вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліціянтів;

є військовими навчальних підрозділів ЗВО.

Складання іспитів

У 2024 році охочі вступати на аспірантуру мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) та вступні іспити у виші.

Аби отримати допуск до вступних іспитів у закладі вищої освіти, абітурієнт має набрати в блоці ЄВІ під назвою тест загальної навчальної компетенції (ТЗНК) щонайменше 160 балів.

Нововведенням цього року є те, що частина ТЗНК стала обов’язковою не тільки для програм "Право" та "Міжнародне право", а й усіх охочих вступити до магістратури та аспірантури.

Отримані бали за блок іноземної мови можуть не враховуватися до конкурсного балу для вступу, якщо таке рішення ухвалить відповідний заклад освіти. У цьому плані вишам надали вибір – або враховувати результати ЄВІ, або встановити власний іспит.

Водночас для вступу на магістратуру оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ в частині іноземної мови, залишається обов'язковою.

Нагадаємо, в Україні планують ввести Єдиний державний залік з української та іноземної мов для здобувачів освіти, які завершили другий рік навчання.

Нововведення пояснюють необхідністю "відфільтрувати реальних науковців" від осіб, які шляхом вступу, ймовірно, намагаються ухилитися від мобілізації.

Також ми оприлюднили статистику, яка свідчить, що попит на навчання в аспірантурі серед українців, зокрема чоловіків призовного віку, помітно зріс, у зв’язку з чим Міністерство освіти і науки внесло зміни у цьогорічні правила вступу.