МОН запровадило додатковий вступ для українців, які закінчили польські школи і не складали НМТ

Анна Коваленко — 4 вересня, 14:33
До 20 жовтня має відбутися зарахування студентів на навчання в додатковий період вступу
Фото: Valerii_Honcharuk/Depositphotos

В Україні відкрили додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян, які закінчили школу чи коледж у Польщі та склали іспит "матура" (egzamin maturalny).

Такі абітурієнти зможуть навчатися виключно на контракті з опцією отримання освітнього гранту, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на зміни до вступу для іноземних студентів у Польщі. Там наприкінці серпня цього року посилили умови зарахування – від абітурієнтів вимагають підтвердження володіння мовою навчання не нижче рівня B2.

"Після зміни умов вступу іноземців до польських університетів ми пропонуємо українцям альтернативу – без втрати часу та можливостей", – пояснив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Податися до українських вишів зможуть українці, які закінчили польські заклади освіти і мають дійсний сертифікат "матури" за щонайменше чотирма предметами. Обов’язково потрібно скласти польську мову та математику, інші предмети – на вибір.

Результати іспиту будуть переводити у шкалу від 100 до 200 балів за таблицями, затвердженими МОН.

Як подати заяву?

Заявки на вступ слід подавати безпосередньо в заклади освіти, зокрема дистанційно. Терміни університети визначатимуть самостійно, однак зарахування на навчання мають провести не пізніше 20 жовтня.

Для додаткового вступу потрібно:

  • обрати потрібну освітню програму на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
  • подати заяву особисто до закладу освіти або дистанційно у спосіб, визначений університетом.
Для отримання консультацій у МОН радять звертатися до приймальних комісій обраних вишів або до Державного підприємства "Інфоресурс".

Раніше ми розповідали, скільки заяв цьогоріч подали на вступ на магістратуру та які спеціальності були найпопулярнішими.

