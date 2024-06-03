Попри великий попит, кількість місць у магістратурі й аспірантурі не зросте – МОН

У Міносвіти стривожені кількістю чоловіків старшого віку, які цьогоріч подали заяви на вступ в університети

У 2024 році для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалася рекордна кількість осіб – понад 200 тисяч. Однак змін до ліцензійних умов, які передбачали б збільшення чисельності місць, не буде.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ".

За його словами, у 2024 році на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру та аспірантуру зареєструвалася понад 200 тисяч осіб. Зазвичай ця цифра коливалася на рівні 120-130 тисяч вступників.

"Що стосується збільшення кількості місць, то цього не буде. Тому що вони лімітовані ліцензійними умовами (провадження освітньої діяльності – Ред.). На ліцензійний обсяг впливає велика кількість чинників, зокрема матеріально-технічна база закладів освіти, наявність педагогічних, науково-педагогічних працівників.

Перегляду ліцензійних вимог зараз не буде відбуватися, незалежно від попиту, інших обставин. Освітня сфера ніколи не буде допомагати тим людям, які використовують різні способи для того, щоб не виконувати свої конституційні обовʼязки", – сказав Вітренко.

Днями заступник міністра освіти Михайло Винницький висловлював стривоженість тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури.

"Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов’язку, тому цього року буде жорстка система відбору", – заявив він, натякаючи на ймовірне ухилення від мобілізації.

Раніше МОЗ ухвалило зміни до правил вступу на інтернатуру.