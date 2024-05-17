Після обурення студентів: МОЗ ухвалило зміни до правил вступу на інтернатуру

Як відбуватиметься розподіл інтернів за спеціальностями та хто зможе від нього відмовитися

Міністерство охорони здоров’я ухвалило наказ з остаточними змінами правил вступу до інтернатури. Цьому передувало обурення студентів-медиків та тривале громадське обговорення.

Відтепер більшість студентів-бюджетників не зможуть відмовитися від державного розподілу й обрати спеціальність не із затвердженого переліку – таким правом володітиме обмежена категорія вступників. А найбільший вплив на розподіл матиме конкурсний бал, повідомляють у МОЗ.

Рейтинговий розподіл в інтернатуру проводитиме комісія закладу вищої освіти. Навчатися на бюджеті зможуть як студенти контрактної, так і бюджетної форм навчання. Іноземці, особи без громадянства та українці, які закінчили іноземні виші, у розподілі участі не братимуть.

Рейтинг будуватиметься на підставі конкурсного балу – найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився.

Змінюється формула розрахунку конкурсного балу. Частка результату іспиту КРОК-2 збільшується (іспит із професійно орієнтованих дисциплін), а частка середнього балу – зменшується. Також додатково до уваги братимуть результати КРОК-1 (іспит із загально наукових дисциплін).

Якщо вступники матимуть однаковий конкурсний бал, вище у рейтингу буде той, хто краще склав КРОК-2.

Університет повинен розмістити на своєму офіційному вебсайті рейтинговий список випускників не пізніше, ніж за три дні до засідання комісії, яке буде транслюватися для всіх охочих.

Студенти мають отримати пропозиції розподілу щонайменше за два тижні до закінчення навчання.

Випускники за спеціальністю 228 "Педіатрія" матимуть змогу проходити інтернатуру за спеціальністю "Внутрішні хвороби", а випускники за спеціальністю 222 "Медицина" – за спеціальностями "Педіатрія" та "Дитяча хірургія".

Випускники-бюджетники зможуть обрати спеціальність і заклад для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій. Чим вищі бали, тим більший буде цей список.

Ті, хто відмовляється від участі у розподілі, зможуть пройти повторний рейтинговий розподіл наступного року. Вступники, які навчалися на контракті, також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця або ж обрати інші й продовжувати навчатися за контрактом.

Бюджетники зможуть відмовитися від місця проходження навчання в інтернатурі на державному розподілі та обрати його самостійно, якщо:

вони самі, їхні дружина/чоловік, один з батьків чи людей, які їх замінюють, мають інвалідність I або II групи або є людьми з інвалідністю внаслідок війни;

вони є матір’ю/батьком дитини у віці до трьох років або дитини до шести років, яка, згідно з медичним висновком, потребує догляду;

вагітні;

одинокі матір або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;

мешкали на тимчасово окупованих територіях та були переведені на бюджет до 2021 року включно;

їхній чоловік/дружина проходять військову службу (крім строкової) у державних військових формуваннях або органах внутрішніх справ.

Для зарахування в інтернатуру випускникам попередніх років, які навчалися на бюджеті, та пільговикам, необхідно отримати погодження МОЗ. Для нього необхідна заява від випускника та лист-погодження вишу, в якому планується проходити інтернатуру. У листі-погодженні університет повинен вказати спеціальність та заклад, до якого пропонується зарахувати вступника.

Крім того, відтепер вводиться нова спеціальність для проходження інтернатури – "Судово-медична експертиза".

Якщо інтерн не зможе набути повного переліку компетентностей у закладі, який він обрав під час розподілу, його зобов’язані відправити до іншого. При цьому інтерна мають забезпечити місцем проживання та зберегти за ним основну посаду.

Нагадаємо, 11 березня на сайті МОЗ оприлюднили проєкт наказу, який передбачав зміни правил для вступу до інтернатури. Згідно з ними, студенти-контрактники могли б одночасно і претендувати на бюджетні місця, і відмовитись від них. Проте бюджетників мали розподіляти лише на бюджетні місця без права вибору спеціальності.

У відповідь на запропоновані зміни на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція із закликом відтермінувати внесення змін, яка посилалася на порушення прав студентів. За 2 дні вона набрала необхідну кількість голосів.

Згодом МОЗ почало громадське обговорення змін правил вступу до інтернатури, а на початку квітня оприлюднило нові пропозиції. В них вступникам пропонували право самим обирати спеціальність та місце проходження інтернатури із затвердженого переліку.