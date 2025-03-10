Штучний інтелект перевірятиме підручники: у МОН розповіли, які завдання він виконуватиме

Міністерство освіти і науки України планує використовувати штучний інтелект під час експертизи шкільних підручників.

Експертизу здійснюватимуть незалежні експерти, а ШІ стане помічником у їхній роботі.

Про це йдеться у відповіді МОН на інформаційний запит "Української правди. Життя".

Раніше заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій повідомила, що з 2026 року МОН оновить механізми підготовки підручників для школярів.

У відомстві розповіли, що потреба оновлення зумовлена кількома факторами. Через дуже стислі терміни автори та експерти не мають достатньо часу для ретельної роботи. Так, на розробку експертизи, апробацію, конкурсний відбір і друк відведено один рік.

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В умовах повномасштабного вторгнення друк підручників ускладнений через пошкодження обладнання поліграфічних підприємств, нестабільне електропостачання та брак фахівців.

"Як наслідок, частина підручників потрапляє в школи із запізненням. Така ситуація призводить до зниження їхньої якості та серйозних помилок у змісті й оформлені навчальних матеріалів.

Тому оновлення нормативно-правової бази та увідповіднення необхідних термінів для кожного етапу підручникотворення, з урахуванням усіх викликів, є важливим елементом у процесі покращення якості підручників", – зазначили у Міністерстві освіти і науки.

Окрім того, з минулого року підручники, які друкують за державні кошти, мають містити інтерактивний електронний додаток. Відгуки стейкхолдерів свідчать, що вимоги до цих додатків, особливо для дітей з особливими освітніми потребами, потребують перегляду та внесення змін.

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Як саме використовуватимуть штучний інтелект в процесі експертизи?

Наразі в МОН розглядають використання ШІ як допоміжного інструмента у роботі експертів.

Експертизу навчальної літератури здійснюють для визначення якості її змістового наповнення з подальшим використанням у закладах, де здобувають повну загальну середню освіту, а також у закладах дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Експертизу проводять незалежні експерти. Вони готують розгорнуті та обґрунтовані висновки з оцінкою якості підручника. Висновки розглядають на засіданні предметної (галузевої) експертної комісії – вони є підставою для ухвалення відповідного рішення щодо надання грифа підручнику.

У Міністерстві освіти і науки пояснили, що ШІ може оцінювати підручник за тими ж критеріями, що й експерти, а також генерувати свої висновки та рекомендації.

"Експерти можуть послуговуватись результатами роботи ШІ, враховувати/не враховувати їх для підготовки власних висновків.

Саме висновки експертів розглядатимуться на засіданні предметної (галузевої) експертної комісії та слугуватимуть підставою для прийняття рішення про надання грифа підручнику. Тобто фінальний експертний висновок будуть надавати експерти", – зауважили у МОН.