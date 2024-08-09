Апробація підручників: як відбувається цей процес та чи доплачуватимуть за нього вчителям

У МОН розповіли, що таке апробація підручників та коли вона почнеться

З 1 січня 2024 року підручники, які друкують коштом державного бюджету, мають проходити апробацію. Перша відбудеться у 2024/2025 навчальному році.

Що таке апробація, хто може взяти у ній участь та який вигляд матиме цей процес – розповіли у Міністерстві освіти і науки.

Апробація шкільних підручників і посібників – це дослідження їхньої якості, яке відбуватиметься безпосередньо під час освітнього процесу.

Вчителі, які зголосяться взяти в ній участь, використовуватимуть підручники у викладанні та даватимуть зворотний звʼязок для їхнього поліпшення. Для цього педагоги повинні мати не менш ніж 3 роки стажу.

Школа сама визначає, які вчителі проводитимуть апробацію. Участь у ній повинна бути добровільною. Водночас це враховуватимуть під час атестації.

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Одночасно апробувати педагоги можуть не більш ніж два підручники.

За участь в апробації державних доплат для вчителів не передбачено. Однак надбавки можуть встановлювати самі школи.

Апробацію мають проходити всі підручники, які видає держава. Пріоритетом у 2024/2025 році є підручники для 8 класу.

Перед апробацією в освітньому процесі підручники обов’язково проходитимуть попередню експертизу.

Перелік навчальної літератури для апробації створить Український інститут розвитку освіти.

Підручник зможе пройти апробацію, якщо щодо нього подали заявку щонайменше 10 вчителів із трьох регіонів України.

Якщо це стосується підручників з іноземних мов (окрім англійської), мов корінних народів, національних меншин, української мови для класів із навчанням мовами корінних народів або національних меншин – не менше за п'ять вчителів із двох областей. Такі ж правила для пілотних шкіл.

Апробація розпочнеться 2 вересня і має завершитися до початку конкурсного добору підручників. Вона складатиметься з двох етапів.

На першому етапі відбуватимуться:

дослідження якості підручників вчителями під час освітнього процесу;

їхнє обговорення за участі вчителів та авторів;

проведення діагностики для визначення, чи досягнули учні очікуваних результатів навчання, використовуючи ці підручники.

Другий етап – це опитування вчителів щодо якості підручників.

Результатом апробації є внесення змін у підручники й посібники перед їхнім друкуванням за державний кошт.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся корупційний скандал щодо закупівлі підручників за завищеними цінами.

Воно стосується новоствореного видавництва "Атлант", яке отримало понад 100 замовлень від Інституту модернізації освіти на суму майже 180 мільйонів гривень. 83 угоди укладені впродовж останніх двох місяців, всі – без оголошення тендерів і за завищеною вартістю примірника.

У МОН пообіцяли провести службове розслідування.