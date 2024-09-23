Нудні підручники та велике навантаження: батьки назвали 9 найбільших проблем у школах

Найбільше батьків старшокласників хотіли б, щоб у школах забезпечили вільний вибір предметів для учнів.

Цей варіант набрав найбільше голосів (50%) під час опитування Київського міжнародного інституту соціології та МОН про ставлення батьків до реформ.

Також батьки учнів 10-11 класів хочуть, щоб дітей навчали того, що знадобиться в реальному житті (48%), а ще просять осучаснити кабінети й лабораторії (46%).

Окрім бажаних змін у школах, соціологи питали батьків про найбільші проблеми в освіті. Батьки скаржилися на такі недоліки:

дитина перевантажена уроками й домашніми завданнями – 17%;

вчителі викладають так, як і раніше – 15%;

навчання не орієнтоване на практику – 15%;

підручники складні й нецікаві – 12%;

незрозуміла система оцінювання – 12%;

простір у школі не покращився (не закупили меблі, обладнання, навчальні матеріали тощо) – 9%;

вчителі не поважають дітей (можуть кричати, ображати тощо) – 8%;

у школі є булінг – 7%;

дитині нудно в школі – 6%.

Водночас 43% респондентів не обрали нічого з переліку.

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КМІС

За результатами опитування, значна частина батьків змушена довчати своїх дітей у репетиторів – їхніми послугами користується половина опитаних старшокласників.

З них 43% пояснюють це тим, що навчання в школі недостатньо для вступу до університетів, й вони відчувають потребу в репетиторі. Водночас 7% посилаються на рішення батьків, які вважають навчання в школі недостатнім.

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Фахівці КМІС також розпитали школярів та студентів, яких змін вони хотіли б. Найпоширеніші бажання у старшокласників такі:

здобувати навички, які знадобляться у житті – 67%;

самостійно обирати предмети/курси – 63%;

зменшити кількість предметів – 57%;

вивчати лише ті предмети, які подобаються – 54%;

осучаснити навчальні кабінети та лабораторії – 53%.

А студенти профтехів чи закладів фахової передвищої освіти хочуть:

вивчати більше практики, менше теорії – 52%;

осучаснити навчальні кабінети/лабораторії/майстерні – 48%;

мати облаштоване місце для відпочинку або самопідготовки – 40%.

Нагадаємо, раніше у КМІС визначили, як батьки школярів ставляться до реформи профільної школи, 12-річного навчання та інших нововведень.