Як випускникам дистанційно отримати документи про освіту? Відповідь омбудсмена

Випускники можуть забрати свої документи про освіту дистанційно

Випускники українських шкіл, профтехів, фахових передвищих і вищих закладів освіти, які через війну не мають можливості особисто забрати свої документи про освіту, можуть зробити це дистанційно.

Про те, як отримати документи віддалено, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Хто може отримати документ замість випускника

Документи про загальну середню освіту можуть бути видані одному з батьків або законних представників неповнолітнього випускника. Також атестат зі школи зможе одержати інша особа за довіреністю від повнолітнього випускника або його батьків. Довіреність має бути нотаріально посвідчена.

Документи про професійну (професійно-технічну) освіту можуть бути видані одному з батьків або іншим законним представникам та іншим особам за довіреністю, посвідченою нотаріально.

Документи про фахову передвищу та вищу освіту видаються випускникам вишу або уповноваженим особам за довіреністю.

Як отримати документ про освіту, якщо заклад освіти не працює

В умовах воєнного стану заклади освіти в зоні бойових дій або на деокупованих територіях можуть перестати функціонувати і не видавати документи про освіту. У такому випадку вони повідомляють про це обласні органи управління освіти.

Після цього департаменти освіти Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Херсонської областей визначають заклади, які будуть уповноважені видавати документи випускникам. Ці департаменти інформують місцеві управління, самі заклади та випускників про уповноважені заклади.

Документи можуть отримати один з батьків, законні представники або інші особи за довіреністю, посвідченою нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Довіреність на отримання документів надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.

Як отримати документ про освіту через закордонні дипломатичні установи

Випускників закладів загальної середньої та професійної освіти, які перебувають за кордоном, можуть отримати документ про освіту через дипломатичні установи.

Для цього один із батьків, опікун або сам випускник має подати заяву до закладу освіти, який видає документ. У заяві варто зазначити:

назву закордонної дипломатичної установи;

тип документа (свідоцтво про базову чи повну загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника тощо);

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження випускника;

адресу проживання в Україні та країні перебування;

контактний телефон, електронну пошту, месенджери.

Після прибуття документів про освіту до закордонної дипломатичної установи, працівники зв’язуються з випускником. Документи видаються випускнику або його представникам під розписку.

Якщо документ не отримано протягом 6 місяців, його повертають до МЗС, МЗС – до МОН, а МОН – до закладу освіти.

З липня 2023 року за цією процедурою вже видано понад 2000 свідоцтв про освіту.

Раніше ми розповідали, що треба знати про освітні документи в "Дії".