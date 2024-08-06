Медична довідка не потрібна: МОН змінило правила зарахування на дистанційне навчання

Медична довідка для зарахування школярів на дистанційну або індивідуальну форму навчання тепер не потрібна.

Відповідні зміни до наказу МОН набрали чинності 1 серпня 2024 року, пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Під час зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти на дистанційну або індивідуальну форму здобуття освіти керівник закладу освіти тепер не має права вимагати в батьків довідку № 086-1/о, а батьки відповідно не зобов’язані надавати зазначену медичну довідку", – наголошує Горбачов.

"Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду" потрібна лише при:

✅ зарахуванні на очну (денну, вечірню) форми здобуття загальної середньої освіти;

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✅ поєднанні очної форми з іншими формами здобуття загальної середньої освіти.

Омбудсмен розповів, що раніше отримував скарги від батьків та керівників закладів освіти, адже обов’язковість медичної довідки для "дистанційки" порушувала права учнів, що перебувають за кордоном або в окупації.

За різними даними, наразі за кордоном перебувають від 500 тисяч до 1 млн дітей шкільного віку. Вимога щодо довідки, за словами Горбачова, нівелювала їхнє бажання продовжувати вчитися в Україні.

"Вимога надання медичної довідки № 086-1/о перешкоджала дітям, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном або внутрішньо переміщеним дітям, які дистанційно продовжували навчання у своєму закладі, отримувати доступ до української освіти.

Пройти медичний огляд для зарахування до закладу освіти України, перебуваючи за кордоном або на ТОТ, вони не мають змоги", – каже Горбачов.

Щоб отримати доступ до української освіти батьки, повнолітні здобувачі освіти були змушені навіть купувати медичні довідки за формою № 086-1/о, без проходження огляду. Омбудсмен стверджує, що це продукувало "чорний ринок" таких послуг та "сприяло корупційним діям".

Щоб виправити ситуацію, Служба освітнього омбудсмена пропонувала внести зміни до наказу МОН (№ 714) ще під час його громадського обговорення у лютому 2024 року. Зрештою, наказ МОН зі змінами зареєстрували у Міністерстві юстиції України 3 червня 2024 року.

"Щиро дякуємо Міністерству освіти і науки України за врахування цієї важливої пропозиції, що допоможе спростити дітям доступ до української освіти", – додає омбудсмен.

Служба освітнього омбудсмена також звернулася до МОЗ із проханням дозволити відтермінування проходження медоглядів для педагогічних працівників, які перебувають за кордоном або в окупації та викладають дистанційно.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен розповів, які права вчителів в Україні порушують найбільше, і скільки, на його думку, мають заробляти педагоги.