Навчання українських дітей за кордоном: МОН розширило скорочену програму новими предметами

В Україні розширили перелік дисциплін українознавчого компонента – скороченої програми для школярів, які проживають за кордоном, але навчаються в українських школах дистанційно.

Відтепер крім обов’язкових, учні зможуть вивчати додаткові дисципліни, наприклад для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Відповідні зміни до Типової освітньої програми затвердили в Міністерстві освіти і науки.

У відомстві пояснили, що школярі зможуть обрати додаткові предмети залежно від власних освітніх потреб – це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші дисципліни.

Крім того, у Типовій програмі передбачили:

РЕКЛАМА:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану, які не вивчають у школах за кордоном;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень;

вимоги до школярів, які можуть здобувати освіту за програмою;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис методів оцінювання.

Раніше МОН запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей, а уряд затвердив методику зарахування результатів навчання у школах за кордоном.