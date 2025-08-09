Навчання українських дітей за кордоном: МОН розширило скорочену програму новими предметами
В Україні розширили перелік дисциплін українознавчого компонента – скороченої програми для школярів, які проживають за кордоном, але навчаються в українських школах дистанційно.
Відтепер крім обов’язкових, учні зможуть вивчати додаткові дисципліни, наприклад для підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ).
Відповідні зміни до Типової освітньої програми затвердили в Міністерстві освіти і науки.
У відомстві пояснили, що школярі зможуть обрати додаткові предмети залежно від власних освітніх потреб – це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші дисципліни.
Крім того, у Типовій програмі передбачили:
- перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану, які не вивчають у школах за кордоном;
- рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень;
- вимоги до школярів, які можуть здобувати освіту за програмою;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу;
- опис методів оцінювання.
Раніше МОН запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента для дітей, а уряд затвердив методику зарахування результатів навчання у школах за кордоном.