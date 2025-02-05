Понад 355 тисяч дітей, які живуть за кордоном, продовжують дистанційно здобувати освіту в Україні
Станом на січень 2025 року одночасно навчаються у двох школах понад 355 тисяч українських дітей, які разом із родинами проживають за кордоном.
Дистанційно – в українських навчальних закладах, а очно – в країнах, де перебувають.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит медіа "Нова українська школа".
У відомстві вважають, що здобуття освіти одночасно за двома програмами створює "велике навантаження" на учнів. Аби допомогти українським дітям за кордоном, у МОН у 2023 році запровадили програму з українознавчим компонентом.
Відтак українські заклади освіти можуть дозволяти учням відвідувати лише деякі предмети, які вони не вивчають за кордоном – наприклад українську мову, літературу та історію.
З інших навчальних предметів, як-от математики чи природничих наук, в українських школах перезараховуватимуть бали відповідно до того, як знання дітей оцінили педагоги за кордоном.
Також у МОН зауважили, що від початку великої війни розширили здатність навчатися більшій кількості дітей в Міжнародній українській школі (МУШ). Нагадаємо, в цьому закладі українські школярі здобувають освіту в екстернатній формі та отримувати документи про освіту державного зразка.
"Діти, які перебувають за кордоном і навчаються в МУШ на екстернатній формі, після закінчення школи отримують свідоцтво про загальну середню або повну загальну середню освіту державного зразка.
Завдяки цьому випускники можуть продовжити навчання в українських ЗВО, профтехах і закладах фахової передвищої освіти", – пояснили у відомстві.
За даними Міністерства, станом на січень 2025 року в МУШ навчаються 8877 учнів.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти і науки рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №12375, який дозволить визнавати результати навчання українських дітей за кордоном.