Понад 355 тисяч дітей, які живуть за кордоном, продовжують дистанційно здобувати освіту в Україні

У МОН вважають, що одночасне навчання за двома програмами загрожує великим навантаженням для школярів

Станом на січень 2025 року одночасно навчаються у двох школах понад 355 тисяч українських дітей, які разом із родинами проживають за кордоном.

Дистанційно – в українських навчальних закладах, а очно – в країнах, де перебувають.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит медіа "Нова українська школа".

У відомстві вважають, що здобуття освіти одночасно за двома програмами створює "велике навантаження" на учнів. Аби допомогти українським дітям за кордоном, у МОН у 2023 році запровадили програму з українознавчим компонентом.

Відтак українські заклади освіти можуть дозволяти учням відвідувати лише деякі предмети, які вони не вивчають за кордоном – наприклад українську мову, літературу та історію.

РЕКЛАМА:

З інших навчальних предметів, як-от математики чи природничих наук, в українських школах перезараховуватимуть бали відповідно до того, як знання дітей оцінили педагоги за кордоном.

Читайте також : Одразу після війни Міносвіти планує повернути 100 тисяч іноземних студентів в Україну

Також у МОН зауважили, що від початку великої війни розширили здатність навчатися більшій кількості дітей в Міжнародній українській школі (МУШ). Нагадаємо, в цьому закладі українські школярі здобувають освіту в екстернатній формі та отримувати документи про освіту державного зразка.

"Діти, які перебувають за кордоном і навчаються в МУШ на екстернатній формі, після закінчення школи отримують свідоцтво про загальну середню або повну загальну середню освіту державного зразка.

Читайте також : Українську мову можна буде обрати на шкільних іспитах у Польщі: які зміни чекають випускників

Завдяки цьому випускники можуть продовжити навчання в українських ЗВО, профтехах і закладах фахової передвищої освіти", – пояснили у відомстві.

За даними Міністерства, станом на січень 2025 року в МУШ навчаються 8877 учнів.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань освіти і науки рекомендував парламенту підтримати законопроєкт №12375, який дозволить визнавати результати навчання українських дітей за кордоном.