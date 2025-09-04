МОН скасувало конкурс на ректора в одному з київських вишів: що трапилося

Міністерство освіти і науки скасувало конкурс на посаду ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) через відсутність кандидатів.

Про це йдеться в наказі міністра Оксена Лісового від 3 вересня.

Конкурс для обрання ректора вишу оголосили ще наприкінці травня цього року. Тоді днем майбутніх виборів визначили 22 жовтня 2025 року.

У пресслужбі відомства в коментарі для "УП. Життя" пояснили, що рішення скасувати конкурс було "технічною дією", оскільки в закладі освіти не знайшлося кандидата, якого можна було б допустити до наступних етапів.

За даними джерел "УП. Життя" в МОН, на участь у конкурсі подавалися два кандидати. Одним із них був колишній ректор КНУТД Іван Грищенко, який перебував на посаді з 2010 року. Цього претендента не допустили до подальшого конкурсу через те, що він вже відбув дві ректорські каденції, а Закон України "Про вищу освіту" забороняє одній людині керувати закладом більше ніж два строки.

РЕКЛАМА:

За даними джерел, після відмови Грищенку інший претендент також зняв свою кандидатуру. Це може свідчити про те, що другий учасник відбору був лише технічним претендентом.

Процес обрання та призначення нового ректора може затягнутися, якщо колишній керівник вишу вирішить оскаржити рішення про недопущення його до конкурсу, стверджують джерела.

Наразі КНУТД керує виконувачка обов’язків ректора Олександра Ольшанська. Вона продовжуватиме роботу, поки не проведуть новий конкурс, за результатами якого призначать постійного очільника вишу.

Читайте також : Київський авіаційний інститут обрав президента

У МОН зауважили, що Ольшанська не обмежена в часі перебування на посаді в період воєнного стану.

"Граничний строк перебування особи, призначеної без конкурсу, обмежується 12 місяцями з дня припинення або скасування воєнного стану", – додали в пресслужбі відомства.

Раніше ексзаступник міністра Михайло Винницький розповідав, що після завершення контракту колишній ректор КНУТД "тримається за посаду зубами" і "залякує колектив".