Київський авіаційний інститут обрав президента

Виконувачка обовʼязків ректорки Ксенія Семенова стала президенткою Державного університету "Київський авіаційний інститут".

Про це 26 серпня повідомив голова Наглядової Ради КАІ Петро Чернишов.

На конкурс подалися 8 кандидатів, 7 з яких були присутні в КАІ на співбесіді.

"Тільки що ми з Наглядовою радою вийшли з кабінету після 7-и годинного засідання! Дискусії були непрості, але Наглядова рада ухвалила рішення – новим Президентом КАІ обрано Ксенію Семенову.

Вітаю Ксенію! За час виконання обов’язків у КАІ з’явилися нові лабораторії, почалися цифрові зміни й уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом – це гарний початок", – написав Чернишов.

РЕКЛАМА:

Окрім Семенової, співбесіду на посаду президента КАІ пройшли:

Андрій Андрікевич – голова комітету промисловості Київської торгово-промислової палати;

Юрій Корольов – ІТ-підприємець, співробітник компанії AJAX;

Олександр Корченко – перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

Сергій Товкач – доцент кафедри автоматизації та енергоменеджменту КАІ.

У засіданні брали участь представник бізнесу Володимир Цой та Голова Студради КАІ Антон Скибінський. Обидва мали дорадчий голос у конкурсі.

Нагадаємо, у 2024 році уряд запустив експериментальний проєкт із нової моделі управління університетами, до якого долучилися три виші, серед них і КАІ.

У межах ініціативи створили Наглядову раду з представників влади, науки й громадського сектору – зокрема туди увійшли заступниця міністра Ганна Гвоздяр, нардеп Роман Грищук, науковець Антон Сененко та очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Наприкінці липня КАІ оголосив конкурс на посаду президента. Серед вимог – доброчесність, вільне володіння українською та досвід керівної, педагогічної чи наукової роботи. На конкурс подалися 8 кандидатів, зокрема засновник організації "Червоний Губер" Володимир Ксєніч.