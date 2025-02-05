Чмут, Грищук, Сененко: МОН затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту

Кандидатів до наглядової ради університету був 31

Міністерство освіти і науки України (МОН) схвалило склад наглядової ради Державного університету "Київський авіаційний інститут" (раніше – Національний авіаційний університет").

Її створили у межах експериментального проєкту керування вишами, повідомили у МОН.

До складу наглядової ради університету ввійшли:

Євгенія Беспалова, керівниця екосистеми UNIT.City;

Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик американсько-української компанії Horizon Capital;

Ганна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Роман Грищук , голова підкомітету Верховної Ради з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти й адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу;

Антон Сененко , старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України;

Петро Чернишов, засновник математичної спільноти дітей і вчителів "Контора Пі", інвестор;

Тарас Чмут , директор громадської організації "Повернись живим!".

Фото: МОН

У відомстві додали, що всі кандидати до ради пройшли конкурсний добір, співбесіду та перевірку в органах безпеки. Претендент на участь в наглядові раді був 31. Записи всіх співбесід можна знайти на офіційному каналі МОН у YouTube.

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"Запровадження наглядових рад у межах експериментального проєкту є важливою частиною трансформації системи вищої освіти, спрямованої на підвищення якості управління в провідних закладах вищої освіти, розроблення нової моделі врядування в університетах", – заявили в МОН.

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Нагадаємо, у вересні 2024 року Кабмін підтримав впровадження пілотного проєкту про перерозподіл прав і обов'язків між ректором, вченою та наглядовими радами закладів вищої освіти. Метою ініціативи вважають збільшення самостійності вишів.

Очікується, що в університетах збільшать повноваження наглядових рад, членів до якої обирає конкурсна комісія з українських та іноземних експертів.

Крім того, проєкт передбачає зміни до системи врядування.