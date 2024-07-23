Керуватимуть дронами та проводитимуть OSINT: МОН анонсувало шкільну програму "Захисту України"

Старшокласники на уроках "Захисту України" вивчатимуть керування дронами, OSINT та стрільбу

Міністерство освіти та науки (МОН) анонсувало нову навчальну програму для предмета "Захист України" для учнів 10-11 класів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

До програми включили вивчення керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) та психологічної стійкості. Для закріплення навичок обов’язково проводитимуться навчально-польові збори або тренінги.

Програма для 10 класів включатиме вивчення основ національної безпеки та оборони, озброєння та військової техніки, а також принципів управління та планування. Особлива увага буде приділена практичним навичкам, як-от орієнтування на місцевості, інженерна фортифікація та стрілецька підготовка.

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Для учнів 11 класів програма акцентуватиме на розвитку військових технологій, інформаційній безпеці та поглибленні знань з домедичної допомоги. Старшокласники також вивчатимуть методи захисту цивільного населення в кризових ситуаціях та способи оборони країни.

Заняття з курсу будуть проходити один раз на місяць. Для цього будуть створені спеціально обладнані осередки з комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними стрілецькими тренажерами та інструментами для навчання наданню першої допомоги.

Понад 100 тренерів вже пройшли навчання і готові ділитися своїми знаннями з вчителями з різних регіонів.

"Оновлення програми спрямоване на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій. Ми надаємо особливу увагу розвитку громадянської свідомості та системи цінностей, які допоможуть нашим дітям стати відповідальними членами суспільства", — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

МОН сподівається, що нова програма «Захист України» допоможе школярам стати більш підготовленими та свідомими громадянами.

Раніше ми розповідали, що уряд виділив 1,65 мільярда гривень на закупівлю обладнання для викладання оновленого курсу "Захист України".