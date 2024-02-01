В Україні зараховуватимуть оцінки українських дітей із закордонних шкіл – Мінреінтеграції

Оцінки, які українські школярі отримують під час навчання в освітніх закладах за кордоном, мають бути зараховані в Україні.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на цьому наголосили представники Української школи в Женеві (Швейцарія) під час наради із віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук.

За словами представника Міністерства освіти і науки, у 2023 році розробили методичні рекомендації, в яких роз’яснюються питання здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

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Йдеться, зокрема, про те, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до українських шкіл.

Фото: Jonathan Kirn/Getty Images

Також, відповідно до рекомендацій, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезарахуються. Для цього потрібно надати інформаційну довідку:

з оцінками, які дитина отримувала за кордоном;

про систему оцінювання, яку застосовують у країні перебування.

Зазначається, що за кордоном діти можуть вивчати лише навчальні предмети українознавчого компонента, до яких входять:

українська мова та література;

історія України;

основи правознавства;

географія;

громадянська освіта;

предмети захист України та "Я досліджую світ".

Раніше ми повідомляли, як результати навчання за кордоном зараховуватимуть в Україні.

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