Реформа старшої школи: МОН затвердило нову Типову освітню програму

Реформа старшої школи: як зміниться навчання у 10-12 класах

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів.

Цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання, кажуть у МОН.

Основні новації програми

Документ передбачає, що учні зможуть:

обирати профіль навчання – наприклад, математичний, гуманітарний чи STEM (разом із профілем визначається основний перелік предметів);

– наприклад, математичний, гуманітарний чи STEM (разом із профілем визначається основний перелік предметів); поглиблювати профільні знання – через додаткові курси в межах обраного напряму (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю);

– через додаткові курси в межах обраного напряму (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю); обирати позапрофільні предмети – для ширшого розвитку інтересів (наприклад, курс драматургії та театру для математичного профілю).

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Навчальний план також включає обов’язкові для всіх учнів і учениць предмети та курси. Це ті дисципліни, з яких складається державна підсумкова атестація після 12 класу (у форматі ЗНО або НМТ). Їх вивчатимуть протягом усіх трьох років навчання у старшій школі.

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Також оновлена програма передбачає:

формування змінних груп – для організації вивчення вибіркових предметів і курсів;

– для організації вивчення вибіркових предметів і курсів; зменшення кількості обов’язкових предметів – якщо раніше в 11 класі було щонайменше 14 предметів, то в 12-му може бути лише 5-8 (залежно від профілю);

– якщо раніше в 11 класі було щонайменше 14 предметів, то в 12-му може бути лише 5-8 (залежно від профілю); можливість для шкіл створювати унікальні програми непрофільних предметів і курсів за вибором (вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах).

Профільні напрями

Типова програма пропонує навчальні плани для трьох основних кластерів:

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний;

STEM.

На їхній основі школи зможуть формувати різноманітні навчальні профілі.

Структура навчання

Документ передбачає, що навчання у старшій школі ділитиметься на два періоди.

Адаптаційно-профільний етап (10 клас):

у першому семестрі навчальна база буде спільною для всіх – це допоможе учням адаптуватися, надолужити освітні втрати й краще зрозуміти профіль;

у другому семестрі вже буде виділено більше годин на профільні предмети та вибіркові курси.

На цьому етапі учні ще можуть змінити обраний профіль.

Профільний цикл (11-12 класи). На цьому етапі передбачено:

збільшення кількості годин на профільні та вибіркові предмети;

зменшення навантаження з обов’язкових предметів.

Раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю для "Української правди. Життя" детально розповів про особливості старшої профільної школи.