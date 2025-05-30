Реформа старшої школи: МОН затвердило нову Типову освітню програму
Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів.
Цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання, кажуть у МОН.
Основні новації програми
Документ передбачає, що учні зможуть:
- обирати профіль навчання – наприклад, математичний, гуманітарний чи STEM (разом із профілем визначається основний перелік предметів);
- поглиблювати профільні знання – через додаткові курси в межах обраного напряму (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю);
- обирати позапрофільні предмети – для ширшого розвитку інтересів (наприклад, курс драматургії та театру для математичного профілю).
Навчальний план також включає обов’язкові для всіх учнів і учениць предмети та курси. Це ті дисципліни, з яких складається державна підсумкова атестація після 12 класу (у форматі ЗНО або НМТ). Їх вивчатимуть протягом усіх трьох років навчання у старшій школі.
Також оновлена програма передбачає:
- формування змінних груп – для організації вивчення вибіркових предметів і курсів;
- зменшення кількості обов’язкових предметів – якщо раніше в 11 класі було щонайменше 14 предметів, то в 12-му може бути лише 5-8 (залежно від профілю);
- можливість для шкіл створювати унікальні програми непрофільних предметів і курсів за вибором (вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах).
Профільні напрями
Типова програма пропонує навчальні плани для трьох основних кластерів:
- мовно-літературний;
- соціально-гуманітарний;
- STEM.
На їхній основі школи зможуть формувати різноманітні навчальні профілі.
Структура навчання
Документ передбачає, що навчання у старшій школі ділитиметься на два періоди.
Адаптаційно-профільний етап (10 клас):
- у першому семестрі навчальна база буде спільною для всіх – це допоможе учням адаптуватися, надолужити освітні втрати й краще зрозуміти профіль;
- у другому семестрі вже буде виділено більше годин на профільні предмети та вибіркові курси.
На цьому етапі учні ще можуть змінити обраний профіль.
Профільний цикл (11-12 класи). На цьому етапі передбачено:
- збільшення кількості годин на профільні та вибіркові предмети;
- зменшення навантаження з обов’язкових предметів.
Раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю для "Української правди. Життя" детально розповів про особливості старшої профільної школи.