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Реформа старшої школи: МОН затвердило нову Типову освітню програму

Ірина Батюк — 30 травня, 13:13
Реформа старшої школи: МОН затвердило нову Типову освітню програму
Реформа старшої школи: як зміниться навчання у 10-12 класах
Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму для 10-12 класів.

Цей документ є ключовим для втілення реформи профільного навчання, кажуть у МОН.

Основні новації програми

Документ передбачає, що учні зможуть:

  • обирати профіль навчання – наприклад, математичний, гуманітарний чи STEM (разом із профілем визначається основний перелік предметів);
  • поглиблювати профільні знання – через додаткові курси в межах обраного напряму (наприклад, комбінаторний аналіз для математичного профілю);
  • обирати позапрофільні предмети – для ширшого розвитку інтересів (наприклад, курс драматургії та театру для математичного профілю).
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Навчальний план також включає обов’язкові для всіх учнів і учениць предмети та курси. Це ті дисципліни, з яких складається державна підсумкова атестація після 12 класу (у форматі ЗНО або НМТ). Їх вивчатимуть протягом усіх трьох років навчання у старшій школі.

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Також оновлена програма передбачає:

  • формування змінних груп – для організації вивчення вибіркових предметів і курсів;
  • зменшення кількості обов’язкових предметів – якщо раніше в 11 класі було щонайменше 14 предметів, то в 12-му може бути лише 5-8 (залежно від профілю);
  • можливість для шкіл створювати унікальні програми непрофільних предметів і курсів за вибором (вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах).

Профільні напрями

Типова програма пропонує навчальні плани для трьох основних кластерів:

  • мовно-літературний;
  • соціально-гуманітарний;
  • STEM.

На їхній основі школи зможуть формувати різноманітні навчальні профілі.

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Структура навчання

Документ передбачає, що навчання у старшій школі ділитиметься на два періоди.

Адаптаційно-профільний етап (10 клас):

  • у першому семестрі навчальна база буде спільною для всіх – це допоможе учням адаптуватися, надолужити освітні втрати й краще зрозуміти профіль;
  • у другому семестрі вже буде виділено більше годин на профільні предмети та вибіркові курси.

На цьому етапі учні ще можуть змінити обраний профіль.

Профільний цикл (11-12 класи). На цьому етапі передбачено:

  • збільшення кількості годин на профільні та вибіркові предмети;
  • зменшення навантаження з обов’язкових предметів.

Раніше заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків в інтерв’ю для "Української правди. Життя" детально розповів про особливості старшої профільної школи.

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