Британець пройшов 112 км по горах із холодильником на спині, щоб вшанувати пам'ять дружини

42-річний Метт Джонс із Великої Британії пройшов понад 110 кілометрів валлійськими горами з холодильником на спині.

Так чоловік виконав обіцянку, яку колись жартома дав своїй дружині Віккі, перш ніж вона раптово померла.

Історію незвичного походу розповіли видання BBC і Walles Online.

Метт Джонс – колишній морський піхотинець і батько чотирьох дітей: 6-річної Еври, 8-річної Араї, 11-річного Алістера і 13-річного Чарлі.

Історія з холодильником почалася у 2024 році, коли подружжя Джонсів було у лікарні. Віккі пожартувала, що Метт міг би пройти гірський маршрут із холодильником за плечима, настільки він витривалий.

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"Я лежав у ліжку, коли мене "просвітлював" хірург, який фактично зробив мені повну реконструкцію стегна. Він сказав, що мені слід сповільнитися. Попередив, що я зламаю своє тіло, якщо продовжу в тому ж дусі.

Моя дружина сиділа в кутку кімнати й тихенько сміялася, кажучи хірургу: ви говорите до стіни – наступного разу цей чоловік пройде маршрут Лланголлен із холодильником на спині", – розповідає Метт.

Тоді чоловік пожартував у відповідь: "Я пройду його двічі". Того ж року, за 2 дні до Різдва, жінка раптово померла.

Віккі Джонс, мама чотирьох дітей, померла за два дні до минулого Різдва

Втративши кохану, Метт почав проводити більше часу в горах – вони стали для нього як храм. А потім чоловік раптово вирішив: він має виконати свою обіцянку і пройти маршрут з майже 40-кілограмовим холодильником на плечах.

Метт вирішив втілити свій задум під час благодійного заходу The Llangollen Round – пішого походу на 56 кілометрів через усі вершини долини Лланголлен.

Маршрут, що пролягав через гірський масив Клуїдіан, можна подолати за 1-2 дні. Метт пройшов дистанцію двічі – загалом 112 кілометрів.

Метт Джонс подолав 112 км горами з холодильником за плечима

Чоловік готувався до походу з холодильником із січня. Щодня він присідав із мішками з піском, тренувався долати обраний маршрут і робив різноманітні вправи.

За словами самого Метта, він досягнув результату завдяки командній роботі, родині, друзям.

"Усе, від харчування до темпу, контролювалося дуже ретельно, але навіть попри це я не мав жодної впевненості, що зможу пройти до кінця. Уже на старті я задав надто високий темп в перші 20 км і майже "перегорів". Команда підтримки зупинила мене, щоб я пригальмував і повернувся до ритму", – ділився чоловік в Instagram.

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Завдяки походу ветеран зібрав тисячі фунтів для благодійної організації Hope House, яка опікується хворими дітьми, і надихнув багатьох людей.

"Цей челендж був не просто про фізичну підготовку. Це було виконання обіцянки моїм дітям і збереження духу Віккі. Її мантра "Будь собою" супроводжувала мене весь шлях. У найважчі моменти я чув її голос через наших дітей, який казав: "Ти впораєшся"", – підсумував Метт.