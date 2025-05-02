Тримає ритм краще за людей: вчені дослідили вміння морської левиці рухатися в такт

Ронан – морська левиця, яка вміє підтанцьовувати під Backstreet Boys. У 2013 році вона стала першим ссавцем (окрім людини), якого навчили тримати ритм і рухатися в такт музиці.

Нещодавно вчені вирішили знову перевірити навички 15-річного морської левиці. Вони з’ясували, що Ронан не лише покращила своє вміння тримати ритм, але й робить це краще за більшість людей.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Scientific Reports, пише The New York Times.

Вчені протягом декількох місяців займалися тренуванням морської левиці. Вони зосередилися на підвищенні точності рухів у темпах, на яких Ронан практикувалася в минулому.

Потім вчені порівняли результати морської левиці у віці 3 та 15 років і з’ясували, що вона покращила свої навички.

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Команда також перевірила здатність Ронан рухати головою в темпі 112, 120 і 128 ударів на хвилину. Ці результати вони звірили з даними 10 людей у віці від 18 до 23 років.

"Кисть схожа на голову морського лева, а рука – на шию. Вони приблизно однакового розміру, тому можуть переміщатися в однаковому просторі та виконувати завдання", – зазначив співавтор дослідження, когнітивний нейробіолог Пітер Кук.

У кожному варіанті тестування морська левиця лідирувала.

"Не було людини, яка була б кращою за Ронан за всіма показниками точності та послідовності", – зауважив Кук.

У 2013 році здатність Ронан ритмічно рухати головою викликала наукову дискусію про те, чи дійсно її навички можна порівняти з людськими. А також, чи може така поведінка бути поширеною у тваринному світі або ж вона обмежується видами, здатними вивчати складні вокалізації.

За словами Кука, ритмічні рухи Ронан не відрізняються від людських. Він вважає, що нові дані про здібності морської левиці ставлять під сумнів думку про те, що здатність рухатися в такт ритму притаманна лише тим, хто навчається вокалу.

Водночас інші вчені не погоджуються з таким висновком.

Когнітивний нейробіолог Аніруддх Д. Патель дотримується гіпотези, що здатність спонтанно рухатися в такт музиці є унікальною лише для певних видів, які можуть вивчати складні вокальні композиції природним шляхом.

Він каже, що подальші дослідження повинні вивчити здатність морських левів до вокального навчання. Але навіть в такому випадку дуже важливою відмінністю є те, що Ронан отримала свої навички за допомогою тренувань, яких люди і папуги не потребують.

Наразі Пітер Кук та його колеги планують дослідити, чи може морська левиця рухатися в такт більш непередбачуваному ритму – тому, який прискорюється і сповільнюється.