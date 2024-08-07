Має інтелект маленької дитини: кмітливого папугу зі США внесли до Книги рекордів Гіннеса

Чотирирічний африканський сірий папуга на прізвисько Аполлон зі США побив світовий рекорд. За три хвилини він зумів ідентифікувати найбільшу кількість речей, які йому показували – 12.

Як повідомили в Книзі рекордів Гіннеса, у грудні 2023 року папуга успішно назвав жука, книгу та шкарпетки (англійською – bug, book, sock).

В організації зазнають, що Аполлон має інтелект маленької дитини, адже птах не тільки вміє впізнавати та називати предмети, а й ідентифікувати кольори, рахувати, чітко спілкуватися та відповідати на складні питання.

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Також папуга полюбляє ставити питання своїм власникам – Вікторії та Далтону з Сент-Пітерсберга, США.

Як зазначає пара, досягнення їхнього вихованця допомагає поширювати обізнаність про природній інтелект тварин.

Вікторія та Далтон натрапили на Аполлона в місцевому зоомагазині в грудні 2020 року, коли зайшли придбати трохи цвіркунів для свого леопардового гекона. Вони кажуть, що "то була любов з першого погляду".

"Він одразу привернув нашу увагу, і, зустрівши його, ми знали, що заберемо папугу додому", – кажуть Вікторія та Далтон.

Відео з демонстрацією інтелекту Аполлона, якого назвали на честь римського бога правди та пророцтв, швидко стали вірусними в інтернеті. І не випадково, адже власники регулярно займаються з папугою, аби розвивати його навички.

Як зазначають у Книзі Рекордів Гіннеса, фісташки – улюблена винагорода Аполло за правильно виконану вправу.

"Він любить вивчати нове та застосовувати свої знання поза межами навчального середовища", – зауважили його власники.

Талановитого папугу захоплюють жваві тренування, а сам він часто проводить час зі своїми "сестрами" Солеєю та Офелією – птахами виду папуга-білочеревець рудоговолий.

Як і більшість папуг, Аполлон має пристрасть до руйнування речей.

У вільний час птах грається зі своїми іграшками, полюбляє насолоджуватися сонячним світлом і проводити час з Вікторією та Далтоном, яким ставить питання щоразу, як зголодніє.

"Він буде тинятися, поки ми працюємо або відпочиватимемо, або розмовляти сам із собою, або інколи ставити нам ті самі питання, які ми ставимо йому. Наприклад: "Як це називається?" або "Якого кольору?" – розповідають Вікторія і Далтон.

Власники задовольняють цікавість Аполлона і дозволяють йому вивчати все, що він хоче, переконавшись, що птах справді отримує задоволення від процесу.

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"Ми навчаємо його стільки, скільки можемо природним чином у повсякденному житті, і зосереджуємося на речах, на яких хоче зосередитися Аполлон. Ми віримо, що так він навчиться швидше", – пояснюють вони.

У навчанні папуги Вікторія і Далтон використовують підхід докторки, зоопсихологині Ірен Пеппер, який має назву "Приклад/Суперник".

Ця модель передбачає залучення двох людей – перший дає інструкції, а другий діє як учень, що моделює правильні та неправильні відповіді. При цьому тренери мають час від часу мінятися ролями, щоб папуга заохочувався навчитися правильній поведінці.

За допомогою цього підходу вихованець Ірен Пеппер, папуга на прізвисько Алекс, мав інтелект, що дорівнює розумовим здібностям дельфінів або людиноподібних мавп. Також він мав навички вирішення проблем подібно до дитини віком п’яти років.

Докторка Пепперберг, тісно працюючи зі своїм розумним піддослідним, прагнула показати, що навички спілкування папуг виходять за рамки простого імітування звуків.

Завдяки своїй допитливості та інтелекту Аполлон став справжньою зіркою інтернету. Станом на 7 серпня 2024 року він має 2,8 млн підписників у мережі TikTok та ще 1,38 млн на відеоплатформі YouTube.

Відео приваблюють людей з усього світу не лише завдяки винятковій кмітливості папуги, а й кумендності.

Наприклад, в одному з роликів, який набрав понад 50 млн переглядів, називаючи предмети, Аполлон постійно відповідає "Шрек". Коли ж власник показує йому фігурку людожера з відомого мультфільма, птах усе ж помиляється.

На іншому відео Аполлон, сидячи на голові в Далтона, правильно називає матеріал, з якого зроблена книга, за що отримує улюблений горішок.

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