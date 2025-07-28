Мовна омбудсменка заявила про потребу заборонити законом публічне виконання музики російською

Омбудсменка пояснила, що наразі публічне виконання пісень російською не заборонене

Нещодавно призначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська визнала, що в українському суспільстві є запит на заборону публічного виконання пісень російською.

Мовна омбудсменка вважає, що питання потребує чіткого законодавчого врегулювання, адже наразі закони не містять такої заборони.

Олена Івановська пояснила, що ні закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ні "Про культуру" не обмежує виконання пісень російською мовою в публічному просторі.

При цьому Уповноважений із захисту державної мови має контролювати те, чи застосовують державну мову під час публічних заходів. Ця вимога стосується мови оголошень, афіш, квитків тощо.

Крім того, в Україні існує заборона на продукт, створений фізичними чи юридичними особами, які зареєстровані в Росії. Однак за дотриманням цієї вимоги мають слідкувати працівники Національної поліції України.

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"Публічне виконання російськомовного репертуару сьогодні викликає категоричне несприйняття у переважної частини громадян – і це беззаперечно.

У час, коли триває війна не лише за території, а й за символи, мову й ідентичність, сцена та вулиця – це теж простори смислів, і вони мають звучати українською", – переконана Уповноважена.

Вона додала, що на рівні міст, зокрема в Києві та Тернополі, влада заборонила публічне виконання російськомовного продукту, зокрема пісень. Однак за порушення цього немає жодних санкцій.

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"Окрім суспільної підтримки, такі ініціативи потребують загальнодержавного нормативного забезпечення, юридичної визначеності: і для органів місцевого самоврядування, і для виконавців, організаторів заходів, суб’єктів господарювання.

Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір [...] Завдання держави – створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", – вважає Івановська.

Нагадаємо, 15 липня уряд призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. На посаді вона замінила колишнього омбудсмена Тараса Кременя.

Івановська окреслила ключові напрями, якими займатиметься на посаді. Серед них зокрема були захист української на тимчасово окупованих територіях, інтеграція державної в сучасні електронні сервіси, а також формування єдиного українськомовного простору.

Зокрема Уповноважена вважає за необхідне "скасувати особливий статус російської мови".