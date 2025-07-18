У Києві поліція склала протокол на адміністраторку клубу, в якому лунали російські пісні
У Києві поліція склала протокол на адміністраторку клубу в Голосіївському районі, де відвідувачі співали пісні російською мовою.
Жінці інкримінують "порушення правил надання послуг", повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Відео з вечірки поширили у соцмережах напередодні. На ньому видно, як відвідувачі клубу співають російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна і російського репера з псевдонімом "Есчевский".
Правоохоронці склали адмінпротокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Жінці загрожує від 17 до 170 гривень штрафу.
Окрім цього, правоохоронці скерували звернення до Уповноваженої із захисту державної мови, щоб вона відреагувала на порушення мовного законодавства. "УП. Життя" звернулася до Олени Івановської за коментарем щодо інциденту і очікує на відповідь.
"Поліція Києва закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме", – нагадують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи забороняє закон українським артистам виконувати російськомовні пісні та чи передбачене за це покарання.