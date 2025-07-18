У Києві поліція склала протокол на адміністраторку клубу, в якому лунали російські пісні

У Києві поліція склала протокол на адміністраторку клубу в Голосіївському районі, де відвідувачі співали пісні російською мовою.

Жінці інкримінують "порушення правил надання послуг", повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Відео з вечірки поширили у соцмережах напередодні. На ньому видно, як відвідувачі клубу співають російською пісню ексучасника гурту "Гриби" Іллі Капустіна і російського репера з псевдонімом "Есчевский".

Правоохоронці склали адмінпротокол на адміністраторку закладу через порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Жінці загрожує від 17 до 170 гривень штрафу.

Клуб розташований у Голосіївському районі Києва Національної поліції України

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Окрім цього, правоохоронці скерували звернення до Уповноваженої із захисту державної мови, щоб вона відреагувала на порушення мовного законодавства. "УП. Життя" звернулася до Олени Івановської за коментарем щодо інциденту і очікує на відповідь.

"Поліція Києва закликає організаторів культурних і розважальних закладів бути відповідальними та дотримуватись чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора в умовах триваючої війни неприпустиме", – нагадують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи забороняє закон українським артистам виконувати російськомовні пісні та чи передбачене за це покарання.