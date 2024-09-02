Мовний омбудсмен нагадав, коли вчителі зобов'язані говорити українською

Мовний омбудсмен нагадав, що за законом мовою освітнього процесу є українська

На початку нового навчального року Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадав, що мовою освітнього процесу є українська.

Нею необхідно спілкуватися не лише на уроках, а й під час перерв, йдеться у повідомленні.

Згідно із законодавством, держава гарантує кожному громадянину України право здобувати освіту державною мовою.

Заклади освіти, своєю чергою, мають забезпечувати обов’язкове вивчення української в тому обсязі, що дозволяє вести професійну діяльність в обраній людиною галузі.

Представника корінних народів та національних меншин гарантується право на навчання їхньою рідною мовою поруч із державною – шляхом створення окремих класів.

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Як наголосив Кремінь, використовувати українську мову треба не лише під час уроків, а й на перервах, у позакласній діяльності та в спілкуванні між працівниками закладів освіти.

"Освітній процес – це всі види діяльності, що відбуваються на території навчального закладу. Тобто, це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова", – зауважив мовний омбудсмен.

Також Тарас Кремінь додав, що на порушників мовного законодавства можуть накладати штраф. Зокрема, йдеться про директорів шкіл, ректорів, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які свідомо ігнорують вимоги щодо мови освіти.

Нагадаємо, в Україні змінили вимоги до керівників медзакладів. Претенденти на посаду керівника закладу охорони здоров’я обов’язково мають підтверджувати свій рівень володіння українською мовою.