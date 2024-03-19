Кремінь просить Warner Bros. Discovery створити українську аудіодоріжку для своїх каналів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Warner Bros. Discovery із проханням створити для телеканалів компанії, які транслюються в Україні, українськомовну аудіодоріжку.

Це стосується Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet та Science Channel, йдеться у повідомленні мовного омбудсмена.

Наразі ці канали в Україні транслюються російською мовою.

"Ми впевнені, що запровадження української мови на зазначених каналах сприятиме не лише забезпеченню прав громадян України на доступ до інформації рідною мовою, а й розширенню аудиторії, підвищенню рейтингів ваших каналів та додасть їм конкурентних переваг на українському ринку", – написав Тарас Кремінь у листі до президента компанії Девіда Заслава.

Також він звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо необхідності перемовин з міжнародними іноземними медіакомпаніями про створення українськомовного звукового ряду.

Як зазначив Уповноважений, до нього надходили скарги від українців про показ телеканалів із російським перекладом. Зокрема, йдеться про Eurosport (Франція), AMC (Чехія), History HD (Німеччина), Viasat (Естонія) тощо.

Водночас закон "Про медіа" не забороняє провайдерам показувати іноземні канали з російською озвучкою. У кожному з пакетів послуг частка телеканалів державною мовою має складати не менше ніж 60% від загальної кількості. З 1 квітня вона зменшиться до 30%.

Нагадаємо, компанія Disney Entertainment вирізала нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" зі скороченої міжнародної телеверсії церемонії "Оскар".

Однак згодом Американська академія кіномистецтва повідомила, що вручення статуетки за Найкращий документальний фільм вмонтують до міжнародної 90-хвилинної версії премії.