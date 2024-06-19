В Україні проведуть додаткову вакцинацію проти дифтерії та правця – МОЗ

В Україні проведуть додаткову кампанії вакцинації проти дифтерії та правця

В Україні розпочнеться додаткова кампанія з вакцинації проти дифтерії та правця. Це рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє МОЗ України.

Дифтерія та правець – це інфекційні захворювання, яких можна уникнути завдяки щепленням. Дифтерія вражає серце, нервову систему та нирки, а правець – нервову систему, і рівень смертності від нього сягає 70%.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підкреслив, що жодна людина не має постраждати від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією. Він закликав батьків перевіряти вакцинальний статус свій і дітей та звертатися до медичних закладів, щоб отримати пропущені щеплення.

За підсумками 2023 року рівень вакцинації проти дифтерії та правця серед українців був на 37% нижчий, ніж у країнах ЄС. Лише 151 697 дітей отримали необхідні щеплення, тоді як вакцини доступні у медичних закладах на рівні регіонів. Найгірші показники вакцинації зафіксовані у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

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Для захисту населення від інфекційних хвороб МОЗ планує провести додаткові раунди імунізації. Медичні бригади будуть виїжджати у віддалені райони та села, а також проводити роз’яснювальну роботу з населенням.

Вакцина АКДП забезпечує захист проти трьох небезпечних хвороб: дифтерії, правця та кашлюка. Кашлюк легко передається дітям і дорослим, викликає сильний кашель, який у немовлят може призвести до небезпечної для життя затримки дихання.

На засіданні комісії також обговорювалося забезпечення населення якісною питною водою. Керівники місцевої влади отримали завдання контролювати наявність запасів реагентів для очищення та знезараження води, а також проводити регулярний моніторинг якості води.

Нагадаємо, науковці підрахували, скільки життів врятували вакцини за пів століття.